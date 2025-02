Roma celebra il 176° anniversario della Repubblica Romana: gli eventi nel weekend

Roma celebra il 176° anniversario dalla proclamazione della Repubblica Romana, e lo fa con delle iniziative culturali legate in particolare al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, che ospiterà una serie di eventi commemorativi. Le celebrazioni inizieranno sabato 8 febbraio 2025 alle ore 16, con il convegno “Un filo che non si spezza. La Repubblica Romana 1849, oggi”. L’incontro, promosso dall’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini (ANVRG) in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana, analizzerà l’eredità politica e culturale della Repubblica Romana. Interverranno Mara Minasi del Museo della Repubblica Romana, Pietro Finelli dell’Università di Pisa, Elena Musiani dell’Università di Bologna e Marco Marinucci dell’Associazione Mazziniana – Sezione La Terza Roma. Il dibattito sarà moderato da Fabio Pietro Barbaro, Presidente della Sezione Romana dell’ANVRG.

Cerimonia commemorativa e omaggio a Porta San Pancrazio

Le celebrazioni proseguiranno domenica 9 febbraio alle ore 10 con la deposizione di una corona commemorativa nell’area di Porta San Pancrazio, alla presenza di rappresentanti di Roma Capitale, della Città Metropolitana e della Regione Lazio. Subito dopo, alle 10 e 30, si terrà una cerimonia organizzata dall’Associazione Garibaldini per l’Italia, dall’Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi e dall’ANG – Associazione Nazionale Garibaldina. Durante l’evento, la Banda del Corpo della Polizia Municipale di Roma Capitale eseguirà alcuni brani storici legati al periodo risorgimentale e alla tradizione garibaldina.

Visita guidata nei luoghi simbolo della Repubblica Romana

A conclusione delle celebrazioni, il Museo della Repubblica Romana organizzerà alle 11 e 30 una visita guidata speciale intitolata “Roma, Repubblica, Venite!”. Il percorso si svolgerà lungo la Passeggiata del Gianicolo, tra il Parco degli Eroi e il Faro degli Italiani, per rievocare gli eventi e i protagonisti del 1849. La visita, gratuita con prenotazione obbligatoria, avrà una durata di circa un’ora e mezza e, in caso di maltempo, si terrà all’interno del museo. L’iniziativa offrirà ai partecipanti un’occasione di approfondimento storico sui valori e gli ideali della Repubblica Romana.

176° anniversario della Repubblica Romana – Programma degli eventi

Sabato 8 febbraio 2025

Ore 16:00 – Convegno “Un filo che non si spezza. La Repubblica Romana 1849, oggi” presso la Sala dell’Assedio del Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina.

Domenica 9 febbraio 2025

Ore 10:00 – Deposizione della corona commemorativa a Porta San Pancrazio.

Ore 10:30 – Cerimonia commemorativa con la Banda della Polizia Municipale di Roma Capitale.

Ore 11:30 – Visita guidata "Roma, Repubblica, Venite!" lungo la Passeggiata del Gianicolo (prenotazione obbligatoria).

Per informazioni e prenotazioni: sito del Museo della Repubblica Romana.