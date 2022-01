Roma Culture, ecco gli eventi in programma dal 19 al 25 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo

Ecco alcuni degli appuntamenti in programma.

MUSICA

Sarà la pianista canadese Angela Hewitt ad aprire, mercoledì 19 gennaio alle ore 20.30, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, la lista dei prestigiosi nomi del pianismo internazionale attesi nel nuovo anno per la Stagione da Camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Conosciuta e apprezzata come interprete di riferimento del repertorio barocco eseguito al pianoforte per il quale è stata insignita di numerosi riconoscimenti, la Hewitt presenterà un programma che propone il XVIII Ordre dal terzo libro dei Pièces pour Clavecin di Couperin, alcune Sonate di Scarlatti, quattro Preludi e Fughe dal secondo libro del Clavicembalo ben temperato, la Suite Inglese n. 4 e la Passacaglia BWV 582 di J.S. Bach. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Sempre all’Auditorium Parco della Musica venerdì 21 gennaio la Fondazione Musica per Roma inaugura un nuovo ciclo: Le conferenze cantate di Mauro Gioia, un percorso di analisi della canzone e dei suoi protagonisti a partire da un focus su Napoli: il primo appuntamento è dedicato a Enrico Caruso. Tra i concerti in programma sabato 22 gennaio ritorna il cantautore Giacomo Lariccia, due volte finalista al Premio Tenco, che presenterà le canzoni del suo ultimo album. Sempre sabato, in Sala Petrassi il cantante Mauro Di Domenico, accompagnato da un ensemble di dieci musicisti, dedicherà al genio del grande compositore e maestro Ennio Morricone il progetto/spettacolo La leggenda Morricone – Una vita per la musica: tra gli ospiti ci saranno l’attore Nicola Di Pinto e il cantante Raiz. Prosegue domenica 23 gennaio alle ore 11, il nuovo ciclo di Lezioni di Jazz a cura di Stefano Zenni, che in Ella Fitzgerald e la gioia della voce, parlerà di una delle protagoniste assolute del jazz. Lunedì 24 gennaio ritorna Retape, la rassegna dedicata ai talenti emergenti della musica italiana: in scena Laila Al Habash con canzoni tra pop, rap e r’n’b e Marla Green, che propone musica pop mescolata a suoni elettronici. Infine, martedì 25 gennaio, il cantautore romano Bussoletti (al secolo Luca Bussoletti), accompagnato dalla sua band e dalla poliedrica artista Carolina Rey presenterà il nuovo singolo Reboot insieme ad altre canzoni del suo repertorio. Inizio concerti: ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Alla Casa del Jazz venerdì 21 gennaio il pianista Andrea Rea, in Trio con Daniele Sorrentino e Lorenzo Tucci, presenta il suo album El Viajero, mentre sabato 22 gennaio sarà Gabriel Marciano in Quartet con Vittorio Esposito, Alessandro Bintzios e Cesare Mangiocavallo a proporre il suo vasto repertorio di brani originali dalla forte influenza del jazz moderno di New York (inizio concerti ore 21). Domenica 23 gennaio alle ore 10.30 secondo appuntamento della Masterclass tenuta dal Mat Trio (Marcello Allulli, Francesco Diodati ed Ermanno Baron). Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Nell’ambito della nuova stagione del Teatro dell’Opera, sul palco del Teatro Costanzi proseguono fino al 27 gennaio le repliche di Kát’a Kabanová, opera in tre atti con musica di Leoš Janáček. Con l’Orchestra e il Coro del Teatro dell’Opera di Roma diretti da David Robertson e la regia di Richard Jones. Maestro del coro Roberto Gabbiani. Spettacoli: venerdì ore 18; domenica ore 16.30; martedì e giovedì ore 20). Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro Torlonia dal 21 gennaio al 4 aprile riprende la rassegna La musica è una cosa meravigliosa, ciclo di incontri monografici dedicati ai principali autori della storia della musica. Un esperto parlerà del compositore a cui è dedicata la serata, introducendo brani del suo repertorio che verranno interpretati da alcuni giovani musicisti. Il primo appuntamento in programma venerdì 21 gennaio alle ore 20 è dedicato alla musica di Liszt e vedrà Giovanni Bertolazzi al pianoforte e Guido Barbieri come narratore. Biglietti online su https://www.r3o.org.

Il Teatro del Lido di Ostia propone, sabato 22 gennaio alle ore 21, il concerto Vento del Sud, musiche e canti ispirati alle diverse culture del mediterraneo, con Giovanni Seneca (chitarre e voce) accompagnato da Anissa Gouizi e Frida Neri (voce e percussioni). Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

TEATRO

Fino al 23 gennaio al Teatro Argentina va in scena Piazza degli Eroi, ultimo testo teatrale di Thomas Bernhard, qui nella traduzione in italiano di Roberto Menin, con la regia di Roberto Andò e interpretato da Renato Carpentieri, Imma Villa, Betti Pedrazzi, Silvia Ajelli, Paolo Cresta, Francesca Cutolo, Stefano Jotti, Valeria Luchetti, Vincenzo Pasquariello, Enzo Salomone. Siamo nel 1988 a Heldenplatz, la Piazza degli Eroi di Vienna dove 50 anni prima Adolf Hitler aveva dichiarato l’Anschluss, l’annessione dell’Austria alla Germania nazista. Nell’Austria di Bernhard, concreta e metaforica, la Heldenplatz è un luogo reale e, al tempo stesso, una qualsiasi piazza da comizio di una qualsiasi città d’Europa. Spettacoli: giovedì e venerdì ore 20; mercoledì e sabato ore 19; domenica ore 17. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro India fino al 23 gennaio è di scena Darwin inconsolabile (un pezzo per anime in pena) di Lucia Calamaro, drammaturga, attrice e regista. Una storia che, con ironia e senza moralismi, riflette sulle nevrosi, gli stili di vita frenetici e disumanizzanti del nostro tempo. Con Maria Grazia Sughi nel ruolo di una madre artista che finge la propria morte per attirare l’attenzione dei figli, interpretati da Riccardo Goretti, Gioia Salvatori e Simona Senzacqua.

Dal 25 gennaio (in replica fino al 30 gennaio) inaugura Mulinobianco. Back to the green future di e con Enrico Castellani e Valeria Raimondi, con Ettore e Orlando Castellani, Luca Scotton. Una riflessione, affidata sul palco a due bambini che parlano a una platea di adulti, sulla relazione che abbiamo instaurato con il pianeta che abitiamo. Spettacoli: ore 20, domenica ore 18. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, prosegue fino al 30 gennaio, lo spettacolo Racconto sconosciuto di Anton Cechov, con Duccio Camerini, Silvia Maria Vitale, Elena Baroglio, Matteo Micheli e con Pietro De Silva. Un racconto-riflessione sul Potere, su coloro che vivono nel suo cono d’ombra, su chi ad esso si oppone e su coloro che ne vengono stritolati. In Sala Grande, giovedì 20 gennaio in scena lo spettacolo musicale Lulù di e con Ambra Cianfoni e le musiche dal vivo di Paolo Rozzi. Attraverso i brani della tradizione romana e non solo, la giovane Lulù racconta la sua storia, una vita fatta di attese, di risate ma anche di lacrime e dolore, coltivando la speranza per il suo grande amore, Nino. A seguire, sabato 22 e domenica 23 gennaio, in Sempre fiori mai un fioraio Pino Strabioli, accompagnato alla fisarmonica da Marcello Fiorini e dai video di Edoardo Paglione, racconterà l’infanzia, gli amori, la guerra e la letteratura di Paolo Poli, artista irriverente e dalla profonda leggerezza, punto di riferimento nella storia teatrale del nostro paese. Spettacoli: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato ore 21; domenica ore 17.30; lunedì chiuso. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo sabato 22 e domenica 23 gennaio, in prima nazionale, vengono presentate due performance di danza: BODY #1 con Maya Schwartz e Ido Barak, la coreografia di Roni Chadash e la musica di Patrick Watson, e FIRST THINGS 1st con Ariel Gelbart, la coreografia di Michael Getman e la musica di O-taiko by master Eitetsu Hayashi // Iannis Xenakis – Pléiades II. Métaux. Nella prima, che esplora la relazione tra due corpi diversi che emergono nell’unisono, i due performer trovano strategie originali per muoversi come un organismo tentacolare. Nella seconda si riflette invece su come l’individuo, quando gli spazi dell’esistenza sono ridotti all’osso, venga spinto a rivolgere lo sguardo verso la propria interiorità. Spettacoli: sabato ore 21, domenica ore 17. Biglietti online su https://www.ciaotickets.com.

CINEMA

In occasione della Giornata Mondiale del Cinema Italiano, giovedì 20 gennaio la Casa del Cinema – d’intesa con l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, la Fondazione Cinema per Roma, il Sindacato Giornalisti e il Sindacato Critici Cinematografici – rende omaggio alla figura e all’opera di Gian Luigi Rondi nel centenario della nascita. Decano della critica cinematografica, Gian Luigi Rondi è stato sempre figura determinante nella promozione del cinema d’autore, italiano e internazionale. Verrà ricordato a partire dalle 18.30 attraverso le testimonianze di allievi, amici e colleghi e a seguire con la proiezione del film-documento di Giorgio Treves Gian Luigi Rondi: vita, cinema, passione, grazie alla collaborazione di Iterfilm e Cinecittà.

A completare la settimana di Casa del Cinema, la chiusura di Fuorinorma #5, la manifestazione dedicata ai film recenti di autori italiani caratterizzati da una ricerca originale di nuovi modi espressivi e di temi inconsueti. In programma, tra le altre, le proiezioni di La val che urla di Lucia Zanettin (19 gennaio, ore 15), L’agnello di Mario Piredda (19 gennaio, ore 17.10), Pagine di storia naturale di Margherita Malerba (20 gennaio, ore 16.10), 50 Santarcangelo Festival di Michele Mellara e Alessandro Rossi (20 gennaio, ore 17.45), Guerra e pace di Martina Parenti e Massimo D’Anolfi (20 gennaio, ore 19).

Lunedì 24 gennaio alle ore 20.30, invece, per la rassegna Sala Europa verrà proiettato in Sala Deluxe il film L’adieu à la nuit di André Téchiné (2019).

Infine, termina venerdì 21 gennaio la mostra Antonietta De Lillo fotografa, con le immagini catturate alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1981 e nel 1982 da una giovane e inedita De Lillo, all’epoca in veste di fotoreporter. Per l’occasione, della stessa autrice verranno proiettati anche i film Metamorfosi Napoletane – Promessi Sposi e Il Signor Rotpeter (19 gennaio, ore 18) e Let’s Go. Luca Musella, il combattente gentile (21 gennaio, ore 18). Ingresso gratuito.

Nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni dal 25 gennaio al 31 maggio torna la rassegna A Qualcuno Piace Classico, tradizionale appuntamento con il grande cinema in pellicola 35mm, giunto alla XI edizione. Quest’anno, grazie alla collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, ogni film sarà introdotto da un critico diverso. Si parte martedì 25 gennaio alle ore 20 con Les parapluies de Cherbourg di Jacques Demy, una favola tenera e malinconica che lanciò una giovane Catherine Deneuve. Presenta il film Piero Spila. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria sul sito www.palazzoesposizioni.it dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima.

Al Nuovo Cinema Aquila per tutta la settimana si potrà assistere alle proiezioni dei film America Latina di Damiano e Fabio D’Innocenzo, Diabolik di Marco e Antonio Manetti e Matrix Resurrections di Lana Wachowski. Biglietti acquistabili esclusivamente al botteghino del cinema.

ARTE

Tra gli appuntamenti settimanali promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, si segnala che da giovedì 20 gennaio, al Museo di Roma in Trastevere si potrà visitare la nuova mostra NEEEV. Non è esotico, è vitale: 18 scatti in grande formato di Begoña Zubero, fotografa e artista di Bilbao, che ritraggono la città di Mosul nel dicembre 2018, nei giorni della ricostruzione dopo la sconfitta dello Stato Islamico.

Per il ciclo di conferenze Roma racconta…educare alle mostre, educare alla città, al Museo di Roma si terranno due appuntamenti in modalità mista (in presenza e online): mercoledì 19 gennaio alle ore 17 la presentazione del volume Opere di regimentazione delle acque in età arcaica. Roma, Grecia e Magna Grecia, Etruria e Mondo Italico, a cura di Dieter Mertens, Paolo Liverani, Francesco Napolitano; giovedì 20 gennaio alle ore 16.30 l’incontro Giacomo Balla a Roma. Committenze e luoghi, a cura di Elena Gigli.

Sarà invece fruibile solo online su Google Suite, l’incontro di lunedì 24 gennaio alle ore 16.30 “Chi non vuol Baccho Venere non puol Chaudier”: i Bentvueghels nella Roma del Seicento, a cura di Tania De Nile.

Gli appuntamenti di aMICi propongono mercoledì 19 gennaio alle ore 15, al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, l’incontro con Anna Maria Rossetti Scolpire il canto delle Muse. Su un eccezionale ritratto di Omero e alle ore 16, alla Casina delle Civette (Musei di Villa Torlonia), la visita guidata a cura di Gaia Dammacco dedicata all’opera di Duilio Cambellotti che caratterizza il museo. Giovedì 20 gennaio alle ore 15, al Museo Carlo Bilotti, visita guidata a cura di Ileana Pansino sulle nuove acquisizioni del Museo: I dipinti di Marion Greenstone. Mentre, martedì 25 gennaio alle ore 15 dal Museo di Roma in Trastevere verrà trasmesso online su Google Suite l’incontro Omaggio alla Scozia, a cura di Silvia Telmon e Ákos Mészáros: in occasione della Burns’ Night, un’introduzione alla figura e alle opere dell’artista scozzese David Allan (1744-1796), del quale il Museo conserva quattro rappresentazioni del Carnevale romano tradotte ad acquatinta da Paul Sandby (1730/31-1809).

Per Archeologia in Comune, domenica 23 gennaio alle ore 11, si terrà la visita al Ludus Magnus a cura di Simonetta Serra. Infine, sempre domenica alle ore 11.30 al Casino dei Principi di Villa Torlonia, nell’ambito della mostra in corso Piero Raspi: dalla luce al colore. Dipinti 1955-2005, si terrà un incontro/visita guidata con lo storico e critico dell’arte Lorenzo Fiorucci.

Per partecipare agli incontri e alle visite guidate è obbligatoria la prenotazione allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Al Palazzo delle Esposizioni dal 21 al 23 gennaio arriva Punti di Vista Festival, tre giorni per visitare la sede espositiva e le mostre in corso da punti di vista differenti e ribaltare lo sguardo sul mondo e sulle persone attraverso molteplici linguaggi. In programma, per la prima edizione dedicata al tema della tattilità, visite alle mostre, exhibit tattili, proiezioni in sala cinema, lezioni di danza, laboratori con architetti e illustratrici per immaginare lo spazio con le mani e molto altro. (Le attività del festival sono gratuite e incluse nel biglietto di ingresso alle mostre).

Prosegue fino al 27 febbraio il progetto espositivo Tre stazioni per Arte-Scienza, con le sue tre mostre a rappresentare tre diversi punti di vista: storico (La scienza di Roma. Passato, presente e futuro di una città), artistico (Ti con zero) e della ricerca scientifica contemporanea (Incertezza. Interpretare il presente, prevedere il futuro). Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Per il ciclo di incontri a corredo della mostra, giovedì 20 gennaio alle ore 18.30 la scrittrice e matematica Michèle Audin, in collaborazione con l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR, presenterà il Ritratto di Italo Calvino come geometra. La geometria, quella delle città invisibili o dello spazio interstellare delle Cosmicomiche, è infatti costitutiva di alcune delle storie raccontate da Calvino che, come altri scrittori, riteneva che la matematica avesse le potenzialità di organizzare strutture letterarie rigorose. Venerdì 21 gennaio alle ore 19.30, invece, per il ciclo Sound Performances, l’artista Francesco Cavaliere suonerà le sue trombe di vetro soffiato nell’azione performativa XILEMA di sabbie linfatiche inseminano creature vitree eidetiche. (Per entrambi gli appuntamenti, la partecipazione è inclusa nel biglietto di ingresso alla mostra).

Sempre fino al 27 febbraio, è visitabile anche la mostra ad ingresso gratuito Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari, per conoscere meglio due tra i più illustri protagonisti della cultura italiana contemporanea. Orari di tutte le mostre: domenica, martedì, mercoledì e giovedì ore 10-20; venerdì e sabato ore 10-22.30. Ultimo ingresso 1 ora prima.

Al MACRO mercoledì 19 gennaio alle ore 18.30 verrà presentato il libro Desertions, with Enzo Mari in America e in anteprima il video Desertions, entrambi della fotografa Giovanna Silva, che ripercorrono il viaggio fatto nel 2007 nei deserti della California e del Nevada dal designer Enzo Mari assieme allo scrittore Gianluigi Ricuperati e alla stessa fotografa. Oltre all’autrice saranno presenti Michele Masneri e Gianluigi Ricuperati.

Nell’ambito della mostra in corso Cut a Door in the Wolf di Jason Dodge, sabato 22 e domenica 23 gennaio alle ore 18, la coreografa e danzatrice Alix Eynaudi sarà protagonista di due performance a conclusione del suo progetto The Rehearsal, a (shady) dance.

Proseguono ancora le mostre: The Extra Geography di Sublime Frequencies (fino al 30 gennaio); Win A New Car di VIER5 (fino al 6 febbraio); Autoritratto come Salvo, che include anche opere di Jonathan Monk, Nicolas Party, Nicola Pecoraro, Ramona Ponzini e Chi ha paura di Patrizia Vicinelli, dedicata alla poetessa bolognese (fino al 27 febbraio).

Si concludono invece domenica 23 gennaio le mostre Fore-edge Painting, con Tauba Auerbach, Kerstin Brätsch, Cansu Çakar, Enzo Cucchi, Camille Henrot, Victor Man, Andrea Salvino, Andro Wekua e You can have my brain di Anna-Sophie Berger e Teak Ramos.

Ingresso gratuito. Orari: martedì, mercoledì, giovedì e domenica ore 12-20; venerdì e sabato ore 12-22. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Fino al 30 gennaio nel foyer del Teatro del Lido di Ostia è in corso la mostra Cosa diventeremo? Riflessioni intorno alla natura, a cura di Orecchio Acerbo edizioni e Goethe Institut, in collaborazione con Legambiente e Liceo F. Enriques di Ostia, che presenta le tavole dell’omonimo libro illustrato della scrittrice tedesca Antje Damm. Ingresso gratuito negli orari di apertura del botteghino: dal martedì al giovedì ore 16-19; dal venerdì alla domenica ore 17-20.

Al Teatro Valle Franca Valeri, fino al 30 gennaio è visitabile la mostra Bernard-Marie Koltès – Un viaggio nell’universo teatrale tra parole e visioni, dedicata all’opera del drammaturgo francese e curata dal fratello François Koltès, cineasta. È parte dell’esposizione il film La nuit perdue (1973), unica opera cinematografica di BMK, tratta dalla sua pièce Récits morts.

Bernard-Marie Koltès, nato in Francia nel 1948, in poco più di vent’anni ha scritto quindici opere teatrali, esplorando con un linguaggio unico e visionario la condizione umana e tematiche di grande attualità. Ingresso libero, da giovedì a sabato ore 17-20, domenica ore 11-18.

Presso il Parco della Musica, nell’Auditorium Garage, fino al 6 marzo è allestita An Unguarded Moment, la mostra antologica dell’artista Adrian Tranquilli, a cura di Antonello Tolve, che presenta oltre cinquanta opere in un percorso inedito, fatto di installazioni ambientali dal forte impatto visivo, appositamente realizzate. Orari: da mercoledì a domenica ore 11-20; lunedì 10 gennaio ore 14.30-19.30; chiuso martedì. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

ATTIVITA’ DELLE BIBLIOTECHE

Tra i tanti appuntamenti della settimana promossi dalle Biblioteche di Roma, si segnalano: giovedì 20 gennaio alle ore 17 presso la Biblioteca Rugantino, in collaborazione con il Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli, l’incontro con Enzo Frustaci e Maurizio Mosetti La Roma risorgimentale di Cesare Pascarella (prenotazione obbligatoria: 06.45460591 – ill.rugantino@bibliotechediroma.it). Lo stesso giorno alle ore 17.30 alla Casa delle Letterature l’incontro Primo Levi e Hannah Arendt di fronte al male. Testimonianza, narrazione, pensiero. La memoria del passato per la costruzione del futuro. Con Wlodek Goldkorn e Ornella Crotti. Modera Enrica Teresa Vignoli. Prenotazione obbligatoria: casadelleletterature@bibliotechediroma.it.

Sabato 22 gennaio alle ore 10.30, presso la Biblioteca Tullio De Mauro, si terrà la presentazione del libro Sex Social Crimes. Il web a luci rosse di Eleonora Nocito (Lupetti editore, 2021). Con l’autrice interverrà Roberto Thomas (prenotazione obbligatoria: 06.4546 0631 – tulliodemauro@bibliotechediroma.it).

Lunedì 24 gennaio alle ore 17 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi presentazione del romanzo Lo Spazio dentro di Luca Raffaelli (Mincione Edizioni, 2021). Con l’autore dialogherà Mariangela Mincione, responsabile della casa editrice. Prenotazione: 06.45460491 – ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it.

Martedì 25 gennaio in programma tre appuntamenti. Alle ore 17 alla Biblioteca Laurentina per il ciclo La sottile linea rosa…letture di femminile positività, è previsto l’incontro Si può sempre volare? con la partecipazione di Patrizia Masci autrice del libro Il volo dell’aquila (Gruppo Albatros, 2021). Si tratterà il tema “Donne ed empowerment”, approfondendo l’argomento attraverso le storie delle figure femminili del suo romanzo (prenotazione obbligatoria: 06.45460760 – ill.laurentina@bibliotechediroma.it). Alle ore 17.30 presso la Biblioteca Goffredo Mameli incontro sulla ripubblicazione di Romanzo civile di Giuliana Saladino (Sellerio, 2021). Intervengono le scrittrici Nadia Terranova e Viola Lo Moro (prenotazione obbligatoria: goffredomameli@bibliotechediroma.it). Alle ore 18 alla Casa delle Letterature, presentazione del libro Il romanzo del nuovo millennio a cura di Giuseppe Di Giacomo e Ugo Rubeo (Mimesis, 2021). Intervengono Ugo Rubeo e Piero Boitani. Prenotazione obbligatoria: casadelleletterature@bibliotechediroma.it.

KIDS

Tra gli appuntamenti per bambini e ragazzi organizzati dalle Biblioteche di Roma, mercoledì 19 gennaio alle ore 17 presso la Biblioteca Penazzato, letture per bambini dai 6 anni (prenotazione obbligatoria: 06.45460531 – ill.penazzato@bibliotechediroma.it). Alle ore 17.30, invece, presso la Biblioteca Quarticciolo nell’ambito dei Pomeriggi da favola: storie di animali, letture animate per bambini di 3-7 anni, a cura di Chiara D’Aquila e dei volontari del Servizio Civile (prenotazione obbligatoria: 06.45460701 – ill.quarticciolo@bibliotechediroma.it). Infine lunedì 24 gennaio alle ore 16.30 presso la Biblioteca Borghesiana in programma Liberi di leggere, letture a tema ad alta voce e laboratori creativi per bambini e ragazzi sul tema della libertà con particolare attenzione alla storia della Seconda Guerra mondiale. Prenotazione obbligatoria: 06.45460361 – ill.borghesiana@bibliotechediroma.it.

Al Teatro Torlonia sabato 22 e domenica 23 gennaio va in scena Sonia e Alfredo. Un posto dove stare, dall’opera di Catherine Pineur, con Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari, regia e scene di Fabrizio Montecchi. Racconta una storia semplice, dolce e commovente, di amicizia e solidarietà. Parla di quel che succede quando si sperimentano l’esclusione e la solitudine, di quando si ha la calorosa sensazione di aver trovato una nuova casa o un amico, di cosa si prova quando si trova il coraggio di affrontare esperienze sconosciute per il bene di qualcun altro. Per famiglie e bambini di 4-7 anni. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, la mostra Dante nelle sculture di Pietro Canonica (in corso fino al 27 febbraio), presenta per i più piccoli la sezione Dante nelle sculture di Pietro Canonica. Kids, con testi appositamente pensati per loro, per una visita adatta a tutta la famiglia. “Leggere” Dante nelle cose che ci circondano o nelle parole che pronunciamo diventa così un gioco divertente, un modo per mantenere vivo il grande poeta e le nostre radici culturali. Ingresso gratuito da martedì a domenica ore 10-16 (ultimo ingresso 30 minuti prima). Info 060608 (tutti i giorni ore 9-19).