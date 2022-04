“Roma e l’Europa… un mare di pace”: l’associazione “Il Marforio” presente per il Natale di Roma

Riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Culturale “Il Marforio” è lieta di partecipare all’evento “Roma e l’Europa… un mare di pace”, in un evento patrocinato dalla Regione Lazio e in collaborazione con il X Municipio di Roma Capitale, la Pro Loco “Isola di Ventotene”, la Pro Loco Ostia “Mare di Roma” e la Observo APS. La conferenza che si svolgerà domani 21 aprile alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del X Municipio in via della Stazione Vecchia 26 a Ostia Lido, vedrà intervenire la nostra Giulia Vinci (Portavoce del “Marforio” e Manager del Territorio), che per l’occasione parlerà dell’importanza delle rievocazioni storiche nel turismo locale. L’evento vedrà anche gli interventi: il dr. Mario Falconi (Presidente del X Municipio di Roma Capitale); la dr.ssa Paola Pau (Presidente del Consiglio del X Municipio); la dr.ssa Angela Mastrantoni (Assessora alla Cultura, Scuole e Politiche Giovanili del X Municipio); il dr. Salvatore Fiaschi (Presidente Observo APS); il prof. Francesco Pititto (Dirigente scolastico); il dott. Roberto Di Prima (Studioso di “Diritto Comunitario”), il dr. Antonio Ricci (Presidente della “Pro Loco Ostia Mare di Roma”) e la prof.ssa Rosa Maria Curcio (Presidente “Pro Loco Isola di Ventotene”).

“In questa data così fortemente evocativa di un passato glorioso – spiega Giulia Vinci, portavoce del “Marforio” -, Roma ha il compito di riprendere il proprio centro in modo che venga preservata la pace e la sua identità. Il richiamo alla storia antica e alle radici greco-romane deve porre le basi per costruire il futuro”.