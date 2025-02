Roma, le proposte culturali dal 5 all’11 febbraio nella Capitale

Anche questa settimana sono tanti i progetti e gli appuntamenti di teatro, musica, danza, cinema, arte e letteratura promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. E ancora, tanti incontri, laboratori e attività per bambine, bambini e famiglie. Un ricco calendario di eventi proposti dalle istituzioni culturali cittadine e nell’ambito dei progetti delle associazioni vincitrici dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti per la stagione 2024/2025. Ecco alcuni degli appuntamenti.

TEATRO E DANZA

Presso lo Spazio Teatro (via Giuseppe Berto,160) nel Municipio VIII, prosegue il progetto #EIGHTNODIFFERENCE a cura dell’associazione Sportlab a.p.s.: un percorso di formazione teatrale gratuito dedicato a un pubblico di tutte le età e volto alla creazione di una performance finale che sarà presentata entro il 31 maggio. Il ciclo dedicato alle persone adulte (dai 18 anni), #EIGHTNODIFFERENCE Over, prenderà il via il 6 febbraio e si terrà ogni giovedì dalle 19 alle 20.30. Il laboratorio si propone di offrire uno spazio creativo e formativo dove ogni partecipante possa esplorare e sviluppare la consapevolezza del corpo e della voce, la gestione dell’emotività, la costruzione di personaggi e situazioni, nonché la capacità di lavorare in gruppo. I laboratori sono condotti da Ilaria Manocchio, Agnese Lorenzini, Fabio Versaci, Vincenzo Iantorno, Chiara Lutri e Chiara Acaccia. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al link https://forms.gle/jN97inkXF5eqycMA8 (max 20 partecipanti).

Prosegue fino al 30 giugno, a Torpignattara, il progetto teatrale Storie dal Mondo, a cura dell’Associazione Superfunk Studio che intende raccontare e valorizzare le storie delle comunità multietniche del quartiere utilizzando il linguaggio universale del teatro. In programma, nel Teatro Torpignattara (via Amedeo Cencelli, 68), laboratori teatrali interculturali in cui le storie raccolte vengono trasformate in testi teatrali con la guida di figure professionali del settore – tra cui la regista Marta Bifano, il direttore artistico Furio Capozzi e la scenografa Francesca Mariani – che daranno vita a una rappresentazione teatrale in scena a fine giugno. Il 10 febbraio alle ore 18 è in calendario il primo appuntamento del Laboratorio di Recitazione. Gli incontri vedranno la partecipazione di registe e registi e di professioniste e professionisti esperti nella formazione del movimento scenico ma anche nella realizzazione di luci ed effetti speciali. Altre date: 17 e 24 febbraio. Ingresso libero. Info su www.teatrotorpignattara.it.

Dal 10 al 22 febbraio la Fondazione Musica per Roma propone la XIX edizione di Equilibrio, il festival di danza contemporanea che presenta il meglio della coreografia internazionale all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e in altre sale della Capitale. Appuntamento in Sala Petrassi il 10 febbraio alle 21 con la prima italiana di Counting Stars With You (Musiques Femmes), manifesto coreografico e musicale della coreografa francese Maud Le Pladec che dà voce alle compositrici dimenticate della storia della musica e, con l’aiuto di Tom Pauwels dell’Ensemble Ictus e di Chloé Thévenin, traccia una linea segreta e intima attraverso il patrimonio musicale di oltre un millennio. Le partiture di Kassia di Costantinopoli, Hildegard von Bingen, Barbara Strozzi, Clara Schumann, Ethel Smyth e Lucie Antunes, tra le altre, delineano una nuova storia della musica scritta da compositrici. Respiri, canti, suoni e voci si combinano con un linguaggio del corpo sensuale e potente, trascinando interpreti dalle straordinarie capacità vocali – Chandra Grangean, Pere Jou, Alice Lada, Aure Wachter, Solène Wachter – in una performance di rara energia. Biglietti online su www.auditorium.com/it/ticket-one.

La programmazione della Fondazione Teatro di Roma vede al Teatro Argentina la prosecuzione delle repliche di Guerra e pace, adattamento teatrale dal romanzo monumentale di Lev Tolstoj, nella visione registica del direttore artistico del Teatro di Roma, Luca De Fusco. Sullo sfondo delle guerre napoleoniche, l’epopea di due famiglie aristocratiche russe, i Rostov e i Bolkonskij, depositari dei valori autentici, e le vicende dei corrotti e dissoluti Kuragin. In scena, a dare corpo ai personaggi, tra i quali la giovane Nataša, il principe Andrei e l’enigmatico Pierre Bezuchov, Pamela Villoresi, Federico Vanni, Paolo Serra, Giacinto Palmarini, Alessandra Pacifico Griffini, Raffaele Esposito, Francesco Biscione, Eleonora De Luca, Mersila Sokoli e Lucia Cammalleri. Repliche fino al 23 febbraio: martedì, giovedì e venerdì alle 20; mercoledì e sabato alle 19; domenica alle 17.

Al Teatro India, dal 5 al 9 febbraio arriva La morte a Venezia, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Thomas Mann. Lo spettacolo, che combina tre diversi linguaggi – parola, danza e video – vede la drammaturgia e la regia di Liv Ferracchiati, anche sul palco insieme ad Alice Raffaelli. Spettacoli: da mercoledì a sabato alle 20; domenica alle 18.

Infine, l’11 febbraio alle 20 va in scena A torto o a ragione di Ronald Harwood, per la regia di Giovanni Anfuso, con Stefano Santospago, Simone Toni, Giampiero Cicciò, Liliana Randi, Luigi Nicotra e Roberta Catanese. Sul palco, la storia di Wilhelm Furtwangler (1886-1954), famoso direttore d’orchestra arrivato al culmine della propria carriera proprio nel momento in cui Adolf Hitler prendeva il potere in Germania. Repliche fino al 16 febbraio.

Al Teatro Torlonia, dal 6 febbraio va in scena lo spettacolo itinerante Così… Vi pare tratto dalla novella “La Signora Frola e il Signor Ponza, suo genero” e da “Così è se vi pare”, entrambi di Luigi Pirandello, con la scrittura scenica, l’installazione visiva e la regia di Riccardo Caporossi – anche in scena – con Nadia Brustolon e Vincenzo Preziosa e con Gabriele Salandri e Marco Agnello. Repliche fino al 16 febbraio: da giovedì a sabato alle 20; domenica alle 18.

Biglietti online per tutti gli spettacoli su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Fino al 18 maggio, l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico – grazie al contributo del Ministero della Cultura sul Fondo Unico dello Spettacolo e alla collaborazione con l’Azienda Speciale Palaexpo – ritorna negli spazi della Pelanda del Mattatoio di Testaccio con 10 debutti nazionali e 33 giornate di spettacoli aperti gratuitamente al pubblico della città. Nel Teatro 1, il 7 e 8 febbraio alle 19 e il 9 febbraio alle 16, le allieve e gli allievi del II anno del Corso di diploma accademico di II livello in Recitazione (Eva Cela, Pietro Giannini, Fabiola Leone, Irene Mantova, Riccardo Rampazzo, Daniele Valdemarin) saranno sul palco con Evviva! Non ho detto niente! (Hurra! I didn’t say anything), progetto teatrale www.wordworldwar.bomb diretto da Thom Luz con la supervisione artistica di Antonio Latella e il coordinamento di Francesco Manetti. Uno spettacolo di iperteatro musicale basato sulla produzione dello scrittore e poeta di San Pietroburgo Daniil Charms, morto di fame in prigionia nel 1942 e rimasto praticamente inedito durante il corso della sua vita e fino al crollo dell’Unione Sovietica. L’acclamato artista teatrale svizzero Thom Luz collaborerà con le studentesse e gli studenti dell’Accademia e il musicista Peter Conradin Zumthor (che cura la direzione musicale) per creare un arco polifonico e multidisciplinare composto da scene visive e sonore provenienti dall’universo di Charms. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail prenotazioni-pelanda@accademiasilviodamico.it.

Al Teatro del Lido di Ostia, l’8 febbraio alle 19, Gruppo e-motion presenta Girugiru, uno spettacolo di danza di e con Anouscka Brodacz e Francesca La Cava – che firma anche coreografia e regia – e con interpreti Nicholas Baffoni, Angela Caputo, Andrea Di Matteo e Chiara Mameli. Una coreografia che esplora il tema del viaggio interiore e della trasformazione. I performer, guidati da una “old dancer” che rappresenta il tempo, attraversano le diverse fasi che portano alla manifestazione della propria identità. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo l’8 febbraio alle 21 e il 9 febbraio alle 17 la compagnia Quotidiana.com, composta da Roberto Scappin e Paola Vannoni, porta in scena lo AL-GO-Ritmo d’autore, uno spettacolo ispirato a “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello, che reinterpreta questo grande classico alla luce dell’odierno avanzamento tecnologico. I protagonisti, AL e GO, sono due algoritmi che scoprono di non comprendere i simboli che chiamiamo cultura e i saperi che vanno oltre i dati. Non hanno capacità critica, non hanno immaginazione e pertanto non sono in grado di creare qualcosa di nuovo e inaspettato. Questa esclusione è una delle loro maggiori fonti di sofferenza. Il 9 febbraio, al termine della replica, il critico Graziano Graziani, nell’ambito del progetto Staffetta critica, medierà un incontro con la compagnia teatrale. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Al Teatro Villa Pamphilj, il 9 febbraio alle 11.30, per il primo appuntamento della nuova rassegna under 35 Locus Amoenus (a cura di Benedetta Margheriti e Veronica Toscanelli – quelcheresta teatro – Collettivo Under35 TVP), verrà presentato Paesaggio con figura verticale – Concerto poetico di Spartenza Teatro, con Sofia Abbati e Andrea Milano – che cura anche i testi – accompagnati dalle musiche di Manuel Milano e Roberta Spigola. A pagamento. Info e prenotazioni: scuderieteatrali@gmail.com – 06.5814176

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola, dal 6 all’8 febbraio alle 21, la Compagnia Versus presenta La versione ufficiale scritto e diretto da Paolo Maria Congi, anche in scena, con Marco Zordan accompagnati dalle musiche di Federica Clementi. Due amici, Flavio e Dino, si incontrano dopo quindici anni, ognuno nel momento più difficile della propria vita. Sono due giornalisti, diversi per idee e condizione sociale, ma la loro storia è intrecciata, fatta di amore e odio, di amicizia e invidia.

In Sala Grande, l’11 febbraio alle 21, a cura di Teatro Vittoria Attori & Tecnici debutta Le sfacciate meretrici scritto e diretto da Chiara Bonome, anche in scena con Simone Balletti, Andrea Carpiceci, Chiara David, Elena Ferrantini e Maria Lomurno. Attraverso il racconto di alcune storie al femminile, lo spettacolo è un omaggio all’impegno e al coraggio di tutte le donne che durante il Risorgimento hanno contribuito all’indipendenza e all’Unità d’Italia accanto e al pari degli uomini. Repliche fino al 16 febbraio: da martedì a sabato ore 21; domenica ore 17.30.

Per tutti gli spettacoli, biglietti online su www.vivaticket.com.

MUSICA

Dal 6 febbraio al 19 giugno l’Associazione culturale Calpurnia presenta Bottegarte, progetto di formazione artistica che propone cinque attività laboratoriali – canto, teatro, drammaturgia, scrittura e critica teatrale – condotte da professioniste e professionisti del settore performativo e culturale. In programma anche un’attività di produzione teatrale che vedrà all’opera tre artisti emergenti in residenza. Tutti i laboratori si concluderanno con uno spettacolo finale al Teatro Biblioteca Quarticciolo.

Il 6 febbraio, presso l’Ex Mercato di Torre Spaccata (viale dei Romanisti, 45) nel VII Municipio, prende il via Mercanto, laboratorio di canto condotto da Marta De Medici e Aurora Scarici dedicato a partecipanti dai 18 anni in su, con o senza esperienze professionali. L’attività si svolgerà tutti i giovedì dalle 15 alle 18 fino al 12 aprile (giornata nella quale è prevista la restituzione aperta al pubblico). Gratuito con sottoscrizione di tessera associativa (5 euro) inviando una mail a organizzazione@asscalpurnia.it.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone prosegue il ricco programma musicale della Fondazione Musica per Roma. In Sala Sinopoli, il 7 febbraio alle 21, appuntamento con il jazz di Paolo Fresu con il suo Devil Quartet che riunisce musicisti di straordinaria abilità tecnica (Bebo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria). Ci si sposta in Sala Petrassi l’8 febbraio alle 18 per il concerto del duo Viti e Seccafieno: un viaggio musicale tra Stati Uniti e Francia sulla scorta della prima storica trasvolata atlantica da New York a Parigi a opera di Lindberg. La stessa sera, alle 21 nel Teatro Studio Borgna, da non perdere Attracco, canti e racconti di Ambrogio Sparagna e Federico Quaranta con i quali il pubblico percorrerà la dorsale appenninica, dai silenzi lucani agli echi pastorali delle Dolomiti (testi di Francesco Lucibello e Andrea Caterini). Si resta nel Teatro Studio Borgna il 10 febbraio alle 21 per il concerto di Spencer Sutherland, con i suoi testi epici, teatrali e senza tempo e l’inconfondibile voce rock’n’roll. Ad aprire la serata sarà la cantante Cloe Wilder. Per tutti i concerti, biglietti online su www.auditorium.com/it/ticket-one.

Alla Casa del Jazz, il 5 febbraio alle 21, la pianista e compositrice Kris Davis presenterà al pubblico il suo nuovo album, Run the Gauntlet, accanto al bassista Robert Hurst e al batterista Johnathan Blake. Il 7 febbraio, sempre alle 21, il chitarrista Giacomo Ancillotto presenta Descansate Niño in compagnia di Marco Zenini (basso) e Alessandra D’Alessandro (batteria); alla stessa ora, l’8 febbraio è la volta di Migrantes, progetto nato dell’incontro tra i musicisti Andrea Manzoni (piano ed elettrica) e Mauro Sigura (oud): un viaggio attraverso le molteplici sfaccettature della musica contemporanea. Sono già sold out i due concerti in programma il 9 febbraio (alle 18 e alle 21) di Jany McPherson, pianista, cantante e compositrice cubana che presenterà il suo ultimo lavoro discografico di composizioni originali intitolato A Long Way, oltre a proporre alcuni brani tratti dal precedente album Solo piano! e personali riletture di standards del songbook internazionale. Sarà sul palco con Tony Sgro (contrabbasso) e Yoann Serra (batteria).

Sempre il 9 febbraio, la giornata si aprirà alle 11 con le Lezioni di jazz di Stefano Zenni giunte all’XI edizione dal titolo Il jazz (non) esiste: alle origini del contemporaneo. Tema dell’appuntamento: Radicali liberi a Manhattan: John Zorn & co.

Sia per i concerti che per l’incontro, biglietti online su www.ticketone.it.

Si torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il cartellone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che questa settimana vede in programma in Sala Santa Cecilia, il 5 febbraio alle 20.30, il concerto del pianista Daniil Trifonov il quale eseguirà un programma poliedrico che accosta la virtuosistica Sonata op. 26 di Samuel Barber e la trascrizione del celebre balletto La bella addormentata di Čajkovskij, accanto a una selezione di Valzer di Chopin. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai Radio Tre.

Stessa sala il 6 febbraio alle 19.30 (con repliche il 7 febbraio alle 20.30 e l’8 febbraio alle 18) per il programma proposto dal M° Lorenzo Viotti che sarà sul podio per dirigere Orchestra e Coro dell’Accademia in un trittico di titoli ispirati alla Primavera: dall’esuberante e festosa Sinfonia n. 1 di Schumann “Primavera” attraverso il virtuosistico Printemps di Debussy fino al Funerale della Primavera di Zemlinsky. Il programma sarà arricchito dalle voci di Siobhan Stagg (soprano) e Oleksandr Pushniak (baritono); maestro del coro Andrea Secchi.

Biglietti online su www.ticketone.it.

Infine, l’11 febbraio alle 16.30 torna MarteDìMUSA, il ciclo di concerti ospitati nel MUSA, Museo degli Strumenti Musicali dell’Auditorium con giovani talenti dei corsi di perfezionamento. Per Violon-celló: Diploma Countdown, protagonisti questa settimana saranno le Allieve e gli Allievi del Corso di Violoncello condotto da Giovanni Sollima con la pianista Barbara Panzarella. In programma, brani per violoncello e pianoforte di Schubert, Ligeti, Chopin, Prokof’ev, Kodály e Schumann. I concerti saranno introdotti da una breve presentazione dedicata al programma tema del concerto e agli strumenti del Museo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

KIDS

Proseguono i laboratori teatrali di #EIGHTNODIFFERENCE, il progetto di Sportlab a.p.s. in programma presso lo Spazio Teatro (via Giuseppe Berto, 160) nel Municipio VIII. Prendono il via questa settimana altri due percorsi di formazione dedicati al pubblico più giovane. Il 6 febbraio, e poi ogni giovedì dalle 16.45 alle 18.30, appuntamento con #EIGHTNODIFFERENCE Kids – 2° livello, ciclo dedicato a bambine e bambini dai 6 agli 8 anni che possiedano già una conoscenza base del linguaggio teatrale e che si concentrerà sull’approfondimento delle tecniche teatrali, sulla creazione di personaggi complessi e sull’elaborazione di una messa in scena più strutturata. Dal 7 febbraio, e poi ogni venerdì dalle 16.30 alle 17.30, è già sold out il ciclo dedicato al pubblico adolescente #EIGHTNODIFFERENCE Young, percorso laboratoriale per ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni che vogliano esplorare e approfondire il mondo del teatro con un approccio dinamico e creativo, esplorando la riflessione e l’espressione su temi che riguardano la vita adolescenziale, attraverso la messa in scena di emozioni, conflitti e sfide della crescita. Ancora posti disponibili invece, ogni lunedì dalle 16.30 alle 17.30, per i laboratori del ciclo #EIGHTNODIFFERENCE Kids, pensati per bambine e bambini (6-8 anni) come un momento di gioco, creatività e apprendimento. I laboratori sono condotti da Ilaria Manocchio, Agnese Lorenzini, Fabio Versaci, Vincenzo Iantorno, Chiara Lutri e Chiara Acaccia. Le lezioni sono finalizzate alla messa in scena di uno spettacolo finale che verrà presentato al pubblico entro il 31 maggio. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al link https://forms.gle/jN97inkXF5eqycMA8 (max 20 partecipanti per corso).

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per il cartellone dedicato alle famiglie a cura del settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ultima replica il 7 febbraio alle 10.30 per la favola sinfonica Pierino e il lupo di Sergej Prokof’ev. L’esecuzione è affidata ai giovani musicisti della JuniOrchestra diretta dal M° Simone Genuini, mentre Riccardo Rossi ricopre il ruolo di narratore.

Stessa sala il 9 febbraio alle 16 e il 10 febbraio alle 10.30 per Cosa bolle in Orchestra, concerto-spettacolo che vedrà insieme la JuniOrchestra Kids 2 dell’Accademia, diretta sempre da Simone Genuini, con Michele Cafaggi e Davide Baldi, musicisti un po’ strampalati che porteranno sul palcoscenico dei nuovi, formidabili, strumenti musicali che emettono note leggere, colorate, trasparenti e silenziose. Come bolle di sapone.

Biglietti online su www.ticketone.it.

Al Teatro Villa Pamphilj, l’8 febbraio alle 11, per la rassegna di circo teatrale Comici e Camici & Friends arriva The SuperextraMagicwonderclown. In scena uno sbalorditivo concorso di maghi che verranno giudicati da una giuria di qualità formata dalle maggiori personalità del mondo della magia. Peccato che tutti siano in realtà dei clown e che la magia gli si rivolti spesso contro. Un esilarante spettacolo di magia e colpi di scena adatto ad un pubblico di tutte le età. A pagamento. Info e prenotazioni: scuderieteatrali@gmail.com – 06.5814176.

Al Teatro del Lido di Ostia, il 9 febbraio alle 17, per bambine e bambini dai 2 ai 7 anni, Teatro Verde presenta 1,2,3 Cantate con me! uno spettacolo di burattini e pupazzi di Andrea Calabretta (che firma anche la regia), Veronica Olmi e Diego Di Vella, anche in scena, con Agnese Desideri e Valerio Bucci. Un’avventura musicale con Diego e il suo ukulele, tra canzoni, filastrocche e buffi personaggi che coinvolgeranno i piccoli spettatori in un vortice di canzoni, risate, balli e divertimento. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola, il 9 febbraio alle 17, Nomen Omen presenta la celebre fiaba Giacomino e il fagiolo magico, nell’adattamento teatrale e la regia di Danilo Zuliani, anche sul palco con Alessandra Cavallari, Marco Zordan e Monica Capobianco che anima la marionetta in scena. Attraverso tecniche d’attore e di figura, il piccolo Giacomino verrà accompagnato nel suo avvincente percorso di crescita tra fagioli magici, orchi voraci, galline dalle uova d’oro e arpe magiche. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Nell’ambito delle iniziative della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dedicate alle famiglie, l’8 febbraio al Museo di Casal de’ Pazzi si terrà una giornata di attività didattiche rivolte a bambine, bambini, ragazze e ragazzi che si snoda tra approfondimenti scientifici, giochi e percorsi multisensoriali. Si parte la mattina alle 10 con Aver cura: solidarietà e rimedi naturali nel Pleistocene, iniziativa realizzata in occasione della Giornata del Malato per conoscere i più antichi metodi di cura utilizzati dai Neandertaliani, con le volontarie e i volontari del Servizio Civile Universale (max 45 partecipanti di cui 15 bambine e bambini dai 4 anni). Nel pomeriggio, alle 16.30, nell’ambito delle celebrazioni della Darwin Week, dopo una visita al giacimento preistorico del Museo, si terrà l’incontro divulgativo rivolto ad adulti, ragazze e ragazzi (dai 12 anni in su) dal titolo L’epigenetica: un direttore d’orchestra per il DNA, per far luce su un aspetto poco noto dell’evoluzione della specie. Con Graziella Morace (già Istituto Superiore di Sanità) e Marco Tullio Liuzza (Università di Padova). Attività e ingresso gratuiti per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608.

Al Planetario di Roma, invece, l’8 febbraio alle 12 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre il 9 febbraio Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, guiderà i più piccoli a scoprire il mondo delle stelle con gli spettacoli Accade tra le stelle (alle 12) e Vita da stella (alle 16). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it – www.planetarioroma.it.

Tra le iniziative dedicate alle bambine e ai bambini, tutte gratuite, in programma nelle Biblioteche di Roma, il 5, 6 e 11 febbraio, a partire dalle 15, alla Biblioteca Flaminia si rinnova l’appuntamento con Playing&Stories, laboratori di giochi di ruolo e narrazione condivisa, per immergersi nelle ambientazioni fantasy dell’Unico Anello (Giochi Riuniti) e negli scenari fantascientifici di Tales From the Loop (Wyrd edizioni). Massimo 5 partecipanti, dai 12 anni in su, per ogni sessione di gioco. Info e prenotazioni: 06.45460441 – ill.flaminia@bibliotechediroma.it.

La Biblioteca Villino Corsini, presso il Casale dei Cedrati, l’8 febbraio alle 11.15, ospita la presentazione dell’albo illustrato Il Gallo della Foresta (Ideestortepaper, 2024) con l’autrice Veronica Pia, accompagnata dalle improvvisazioni musicali dal vivo di Giulio Mari (6-10 anni). Prenotazioni: 06.45460691 – l.nocchi@bibliotechediroma.it.

Alla Biblioteca Galline Bianche, come ogni lunedì, il 10 febbraio alle 16.45, a cura del maestro Alessandro Mura, prosegue il corso Tutti matti per gli scacchi per imparare le regole e le strategie di gioco (dagli 8 anni in su). Info e prenotazioni: 06.45460450 – gallinebianche@bibliotechediroma.it.

Alla Biblioteca Penazzato, l’11 febbraio alle 17 torna l’appuntamento con le letture fantasmagoriche del ciclo Lettura che avventura: più leggi, più sogni, a cura dei volontari del Servizio Civile (3-6 anni). Info: 06.45460530-31 – prenotazioni.penazzato@gmail.com.

Infine, si segnala che per tutto il mese di febbraio, alla Biblioteca Guglielmo Marconi, è visitabile la mostra Stardust, viaggio visivo tra immagini e parole tratto dall’omonimo albo scritto e illustrato da Hannah Arnesen (Orecchio Acerbo, 2024). L’esposizione proseguirà il tour fino a maggio nelle Biblioteche Arcipelago, Nelson Mandela ed Europea.

CINEMA

La Sala Cinema del Palazzo Esposizioni Roma, dal 5 al 9 febbraio, nell’ambito della mostra in corso Elogio della diversità. Viaggio negli ecosistemi italiani, ospita la rassegna Chi ha paura della natura? a cura di Marco Berti e Francesca Pappalardo. Un percorso cinematografico che dalla paura per l’estraneità della natura conduce verso un’esperienza di ascolto e simbiosi con essa. Si parte con la proiezione, già sold out, de Gli uccelli di Alfred Hitchcock (v.o.s.) che verrà anticipata dall’incontro Ecologia, ecoansia e mente-ambiente con Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista (Sapienza Università di Roma). In rassegna, inoltre, le pellicole: La fattoria dei nostri sogni di John Chester (6 febbraio, in v.o.s.); Fiore mio di Paolo Cognetti (7 febbraio); Domani di Cyril Dion e Mélanie Laurent (8 febbraio, in v.o.s.); L’ignoto spazio profondo di Werner Herzog (9 febbraio, in v.o.s.). Le serate inizieranno alle ore 20. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione sul sito www.palazzoesposizioniroma.it dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima. Senza prenotazione è comunque possibile accedere alle proiezioni fino a esaurimento dei posti disponibili, presentandosi prima dell’inizio del film.

Alla Casa del Cinema in Villa Borghese il mese di febbraio si è inaugurato con C’era una volta il 1975, nuova rassegna della Fondazione Cinema per Roma che presenta al pubblico dodici memorabili film, nazionali e internazionali, riproposti cinquant’anni dopo la loro uscita in sala. Queste le proposte della settimana: Quel pomeriggio di un giorno da cani di Sidney Lumet (5 febbraio alle 20, in v.o.s.); Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini (7 febbraio alle 18); I tre giorni del condor di Sidney Pollack (7 febbraio alle 20.30, in v.o.s.); Pasqualino Settebellezze di Lina Wertmüller (9 febbraio alle 11); Barry Lyndon di Stanley Kubrick (9 febbraio alle 18, in v.o.s.).

Ha preso il via anche Viva Vigo: a 120 anni dalla nascita, un omaggio al genio del regista francese Jean Vigo, con la proiezione delle quattro opere che compongono la sua filmografia e che l’hanno reso uno dei cineasti più celebrati della storia del cinema. Il 6 febbraio, dalle ore 18, saranno sul grande schermo il cortometraggio Taris o del nuoto, in cui il regista trasforma un semplice documentario sportivo in un cinepoema astratto e post-avanguardistico, a cui seguirà L’Atalante, ultimo film e unico lungometraggio di Vigo, celebrato come uno dei massimi capolavori della Settima Arte (entrambi in v.o.s.).

Lo speciale Il film del mese presenta Ciao bambino di Edgardo Pistone, vincitore del Premio per la Miglior opera prima alla XIX edizione della Festa del Cinema di Roma. Dopo il pluripremiato corto Le mosche, il regista torna a utilizzare il bianco e nero per raccontare il periodo a confine tra adolescenza e vita adulta. Le prime due proiezioni sono in programma il 6 e 11 febbraio alle 20. Quest’ultima sarà introdotta dal regista con Francesca Comencini.

Dall’8 febbraio, la Casa del Cinema propone Buon compleanno, Jack Lemmon: a 100 anni dalla nascita, una rassegna di film che celebra l’attore statunitense, vincitore di due premi Oscar. Queste le pellicole in programma questa settimana, tutte in versione originale sottotitolata: A qualcuno piace caldo di Billy Wilder (8 febbraio alle 18); Missing – Scomparso di Costa-Gavras (8 febbraio alle 20.30); L’appartamento di Billy Wilder (10 febbraio alle 20).

Per tutti gli appuntamenti, biglietti online su www.boxol.it/casadelcinema.

Al Nuovo Cinema Aquila, il 6 febbraio è in cartellone Diva Futura, pellicola di Giulia Louise Steigerwalt in concorso a Venezia. Il 10 febbraio, inoltre, la sala del Pigneto ospita una delle tappe del tour italiano del documentario Qui è altrove: Buchi nella realtà scritto e diretto da Gianfranco Pannone che, al termine della proiezione delle 21, incontrerà il pubblico in dialogo con lo scrittore Paolo Di Paolo. Intervengono: il presidente dell’Associazione Antigone Lazio, avv. Dario Di Cecca, e Pasquale Prencipe. Saranno presenti Erika Manoni e Tarek Ben Abdallah, rispettivamente montatrice e direttore della fotografia del film.

Da non perdere, infine, le proiezioni in corso: Io sono ancora qui di Walter Salles (anche in v.o.s.), candidato a tre Premi Oscar e vincitore di un premio a Venezia e di un Golden Globe; L’orchestra stonata di Emmanuel Courcol, in selezione ufficiale alla Festa di Roma; Emilia Pérez (anche in v.o.s.), il musical di Jacques Audiard candidato a ben 13 Premi Oscar e già vincitore di tre Golden Globes, tre premi a Cannes e un European Film Award; Flow, film d’animazione di Gints Zilbalodis candidato a due Premi Oscar e vincitore di un Golden Globe.

I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del cinema. Programmazione completa su www.cinemaaquila.it.

ARTE

Al Teatro del Lido di Ostia, il 7 febbraio alle 17.30, in collaborazione con Dominio Pubblico, inaugura l’esposizione Chi viene e chi va. Poesia, illustrazione, essenza che presenta le opere del graphic designer Aeden Russo noto col nome d’arte Asayuna. Una mostra che abbraccia l’arte in tutte le sue forme, a partire dalla poesia, confluendo nell’illustrazione, la grafica e l’animazione. Un progetto poetico a tecnica mista che indaga sull’amore, la perdita e il rapporto con sé stessi. L’esposizione è visitabile fino al 2 marzo a ingresso gratuito negli orari di apertura della biglietteria, da venerdì a domenica dalle 17 alle 20 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, proseguono fino al 2 marzo le due mostre in corso. Nello spazio AuditoriumArte, l’esposizione fotografica Il colore del silenzio/The Colour of Silence firmata dall’attore e regista Carlo Verdone, da un’idea di Elisabetta Sgarbi. Un affascinante viaggio attraverso le immagini scattate nel corso degli anni dallo stesso Verdone, che ritraggono nuvole, albe e tramonti, fotografie che egli definisce “preghiere senza parole”. Visitabile a ingresso libero, dal lunedì al venerdì ore 17-21; sabato, domenica e festivi ore 11-21.

Nel Foyer della Sala Sinopoli, invece, la mostra Contrattempo che presenta quattordici grandi tele, molte delle quali inedite, di Paola Gandolfi. L’esposizione, curata da Claudio Libero Pisano, offre una panoramica della ricerca dell’artista romana da sempre centrata sul femminile, con studi approfonditi di psicoanalisi e differenze di genere. Lo stesso titolo della mostra è mutuato dal pensiero della filosofa femminista Geneviève Fraisse. Ingresso libero ore 10-21.

Al Palazzo Esposizioni Roma, dal 6 febbraio, apre al pubblico, nella Sala fontana ad ingresso libero, la mostra Italia al lavoro a cura di Sara Gumina, che ripercorre, attraverso fotografie e video d’archivio, l’evoluzione del mondo del lavoro in Italia dal secondo dopoguerra ad oggi. Protagonisti di questa storia sono le lavoratrici e i lavoratori che con passione, impegno, forza e creatività hanno contribuito al successo del Made in Italy nel mondo, determinando così l’evoluzione e la competitività del nostro Paese. L’esposizione è realizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione con Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa, patrocinata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il supporto di Confindustria. (La mostra è visitabile fino al 23 marzo).

Invece, fino al 30 marzo sarà ancora visitabile la mostra Elogio della diversità. Viaggio negli ecosistemi italiani a cura di Isabella Saggio e Fabrizio Rufo. Promossa dall’Azienda Speciale Palaexpo, curata da Sapienza Università di Roma con Università di Padova e con il National Biodiversity Future Center (NBFC). In una fase storica caratterizzata da una crisi della biodiversità e da un’insicurezza climatica causate principalmente dalle attività umane, l’esposizione intende attirare l’attenzione sulla fragilità degli equilibri che regolano gli ecosistemi. Inoltre, nell’ambito degli incontri a corredo della mostra, il 6 febbraio alle 18.30 si terrà Biodiversità animale in area urbana: come integrare persone e animali con Enrico Alleva (Accademia Nazionale dei Lincei, Fondazione Bioparco, Roma). Ingresso gratuito con prenotazione consigliata sul sito www.palazzoesposizioniroma.it.

E sempre fino al 30 marzo è aperta al pubblico anche la mostra Francesco Clemente. Anima nomade, a cura di Bartolomeo Pietromarchi. L’esposizione, concepita dall’artista come un’unica grande installazione, presenta una serie di opere ambientali attraverso le quali ripercorrere temi e immagini rivelatrici del lavoro di Francesco Clemente. Insieme alle Tende realizzate nel 2013, sono visibili le Bandiere del 2014; due grandi sale, inoltre, sono interamente dedicate ai wall drawing realizzati dall’artista in situ per questa occasione. Ad accompagnare la mostra, anche un programma di eventi collaterali e un’articolata offerta didattica.

Fino al 16 febbraio, è invece visitabile la mostra L’ultimo meraviglioso minuto di Pietro Ruffo, a cura di Sébastien Delot, nella quale l’artista si interroga sull’impatto dell’uomo sulla Terra, condensando nelle opere esposte la storia del nostro pianeta e della conoscenza.

Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Tutte le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20 (ingresso consentito fino a un’ora prima della chiusura).

Al MACRO, prosegue fino al 16 febbraio la mostra collettiva Post Scriptum. Un museo dimenticato a memoria. L’esposizione, che nel titolo riprende l’espressione “Dimenticare a memoria” coniata alla fine degli anni Sessanta da Vincenzo Agnetti (1926-1981), conclude la programmazione del museo con la direzione artistica di Luca Lo Pinto per suggerire l’approccio agli esiti di un progetto che in cinque anni ha portato l’istituzione museale a interrogarsi sulla propria identità, le proprie modalità di produzione e relazione con gli artisti e il pubblico. Esposte per l’occasione le opere di oltre 30 artisti italiani e internazionali, tra cui quelle di Tolia Astakhishvili (con Thea Djordjadze, Heike Gallmeier, Dylan Peirce), Maurizio Altieri, Beatrice Bonino, Francesca Cefis, Pippa Garner, Lenard Giller, Félix Gonzalez-Torres, Thomas Hutton, KUKII (aka Lafawndah), Rosemary Mayer, Charlemagne Palestine, Lorenzo Silvestri, Gillian Wearing. E ancora quelle di Luciano Fabro, Isa Genzken, Simone Forti, Issy Wood, Pierre Guyotat, Absalon, Paolo Pallucco & Mireille Rivier, Hamishi Farah e Sandra Mujinga. Del percorso espositivo fa parte anche l’installazione Yard dell’artista statunitense Allan Kaprow (Atlantic City, 1927 – 2006) presente nel cortile del museo. Visitabile da martedì a venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19; lunedì chiuso. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Tra le iniziative della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, si segnala l’apertura al pubblico, dall’11 febbraio a Villa Caffarelli dei Musei Capitolini, della grande mostra I Farnese nella Roma del Cinquecento. Origini e fortuna di una collezione, curata da Chiara Rabbi Bernard e Claudio Parisi Presicce, e organizzata in collaborazione con Civita Mostre e Musei e Zètema Progetto Cultura. L’esposizione è dedicata alla collezione Farnese, massima espressione del collezionismo erudito, sostenuto da papa Paolo III (1534-1549) e dai suoi nipoti. In mostra, oltre cento capolavori (dipinti, sculture antiche, bozzetti, disegni, manoscritti). Visitabile fino al 18 maggio.

Tra gli altri appuntamenti della settimana, il 7 febbraio alle 17, al Museo di Roma in Trastevere, per la rassegna Le parole delle scrittrici, che promuove la storia e la cultura delle donne attraverso la loro scrittura, insieme a Elisabetta Marino (Università di Roma Tor Vergata) si parlerà di Fanny Parkes e la sua India, la viaggiatrice “disobbediente” (1794-1875) autrice di un poderoso resoconto di viaggio. La partecipazione all’incontro è gratuita.

Come ogni secondo sabato del mese, l’8 febbraio alle 10 e alle 11 tornano le visite guidate gratuite alla Casa Museo Alberto Moravia, l’attico affacciato sul Tevere nel quale lo scrittore ha trascorso la seconda parte della sua vita. Una grande casa, colma di libri e di quadri, divenuta nel tempo luogo di parole, di storie, di incontri umani e intellettuali. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 persone per gruppo).

Numerose anche le iniziative proposte da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutte e tutti per far conoscere attraverso visite, itinerari e incontri il patrimonio culturale della città. Al Museo di Roma a Palazzo Braschi, per il ciclo di conferenze Roma Racconta… le professioni del patrimonio culturale, rivolte a docenti, studentesse e studenti universitari, appassionate e appassionati, per approfondire le professioni che ruotano intorno al grande mondo del patrimonio culturale, il 6 febbraio alle 16.30, Francesca Bencetti (Ufficio per l’edilizia di culto della Diocesi di Roma) affronterà il tema Patrimonio culturale del Vicariato di Roma e dei suoi enti territoriali. Lo storico dell’arte. Ingresso libero fino a esaurimento posti (prenotazione consigliata allo 060608, max 60 partecipanti).

Per il ciclo Passeggiate romane, il 7 febbraio alle 13.30, visita con interprete LIS alla Torre del Papito, una delle poche torri medievali giunte a noi nella sua interezza, spesso confusa con la Torre Argentina. Attività gratuita per tutte e tutti ma non adatta a persone con difficoltà motorie. Appuntamento in piazza dei Calcarari, presso la biglietteria (prenotazione consigliata allo 060608, max 8 partecipanti). E poi, ancora, apertura straordinaria il 9 febbraio alle 11.30, della Porta del Popolo: la visita, con interprete LIS, si svolgerà anche all’interno del monumento, dove ha sede il Centro Documentazione Sito Patrimonio Mondiale UNESCO. Appuntamento in piazza del Popolo, nei pressi del fornice sinistro della Porta. Attività gratuita per tutte e tutti ma non adatta a persone con difficoltà motorie (prenotazione obbligatoria allo 060608, max 15 partecipanti).

Per il ciclo aMICi, visite gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card, il 5 febbraio alle 10, al Museo di Roma in Trastevere, il consigliere culturale dell’Ambasciata del Messico in Italia, Héctor Alcantara, guiderà una visita alla mostra in corso Testimoni di una guerra. Memoria grafica della Rivoluzione Messicana, realizzata in occasione del 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Messico e Italia (prenotazione consigliata allo 060608, max 15 partecipanti). L’11 febbraio alle 17.15, una visita con interprete LIS condurrà alla scoperta del Museo del Teatro Argentina, il piccolo museo ospitato nel sottotetto dello storico teatro, che custodisce una sorprendente collezione di opere tra decorazioni, dipinti, costumi di scena, fotografie, stampe e disegni (prenotazione obbligatoria allo 060608, max 20 partecipanti).

Per il ciclo Archeologia in Comune sono due le visite in programma l’8 febbraio alle 10, entrambe con il supporto dell’interpretariato LIS. Al Sepolcro degli Scipioni, complesso archeologico situato lungo il tratto urbano della via Appia Antica, con appuntamento in via di Porta San Sebastiano 9 (max 12 partecipanti), e al Circo Massimo, il più grande edificio per spettacoli di tutti i tempi, con appuntamento presso l’entrata dell’area archeologica in viale Aventino (max 15 partecipanti). Le attività richiedono la prenotazione allo 060608 e sono gratuite con pagamento del biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card. Il 9 febbraio alle 11, invece, la visita a Porta San Sebastiano, l’antica Porta Appia nella quale è ospitato il Museo delle Mura, offrirà l’occasione per una suggestiva passeggiata su un tratto di camminamento delle Mura Aureliane. Attività gratuita per tutti (prenotazione obbligatoria allo 060608, max 20 partecipanti).

In settimana, proseguono inoltre gli spettacoli a tema astronomico al Planetario di Roma che per il pubblico adulto propone: From Earth to the Universe (in inglese – 5 febbraio alle 16; 6 e 11 febbraio alle 17); Ritorno alla Stelle (5 febbraio alle 17; 6, 7, 9 e 11 febbraio alle 18; 8 febbraio alle 16); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (5 febbraio alle 18; 7 e 11 febbraio alle 16; 8 febbraio alle 11 e alle 17; 9 febbraio alle 10 e alle 17); Space Opera (6 febbraio alle 16; 7 febbraio alle 17; 8 febbraio alle 10); La Notte stellata (8 febbraio alle 18); Una dorata cupola di stelle (9 febbraio alle 11). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it – www.planetarioroma.it.

Infine, si segnala che per tutto febbraio è anche possibile partecipare alla Circo Maximo Experience, l’emozionante visita in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità. Attraverso l’ausilio di visori 3D, visitatrici e visitatori potranno immergersi nella storia del sito grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche. Le visite, la cui narrazione è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese, si svolgono dal martedì alla domenica dalle 10 alle 16 (ogni 15 minuti, ultimo ingresso alle 14.50). Biglietti pre-acquistabili online sul sito www.circomaximoexperience.it oppure al contact center 060608 (tutti i giorni ore 9-19).

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

INCONTRI

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, al via le Lezioni di Arte 2025 dedicate alle Basiliche Papali. In occasione dell’anno giubilare, un ciclo di incontri sulle “basilicae maiores”, mete del pellegrinaggio religioso nella città, che simbolicamente hanno rappresentato per secoli la Pentarchia, l’insieme dei cinque patriarcati della Chiesa unita prima dello scisma d’Oriente del 1054. Il primo appuntamento del 9 febbraio, già sold out, vedrà sul palco del Teatro Studio Borgna Claudio Strinati che parlerà al pubblico della storia di Santa Maria Maggiore, detta anche Basilica Liberiana (Antiochia).

Per Speciale Lezioni di Storia: il Romanzo dell’Italia, dedicato a quattro grandi romanzi che hanno saputo raccontare il fascismo, la Resistenza e la Liberazione, ideato da Editori Laterza in coproduzione con Fondazione Musica per Roma, in Sala Petrassi, l’11 febbraio alle 19 Emilio Gentile parlerà de Gli indifferenti, romanzo d’esordio di Alberto Moravia. Lo storico, professore emerito di Storia contemporanea alla Sapienza Università di Roma, attraverso l’opera analizzerà il fascismo svelandone i risvolti sociali e psicologici, in dialogo con Paolo Di Paolo. Anche questo incontro è già sold out.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra gli eventi gratuiti in programma questa settimana nelle Biblioteche di Roma il 6 febbraio alle 17, alla Biblioteca Vaccheria Nardi, si terrà la presentazione del terzo capitolo della collana Il Jazz e l’Europa dedicato a Igor Stravinskij: eroe di due continenti (Gaele Edizioni, 2024). Storytelling e brani al pianoforte a cura dell’autore, Danilo Blaiotta, in dialogo con il giornalista e storico del jazz Luigi Onori (info: 06.45460490 – vaccherianardi@bibliotechediroma.it). Lo stesso giorno, alle 17.30, la Biblioteca Joyce Lussu ospiterà L’eco der core, incontro di approfondimento sulla canzone romanesca con Sara Modigliani e Gabriele Modigliani nell’ambito della rassegna “La lingua della verità”. La letteratura in romanesco da Belli ai giorni nostri, curata dal Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli (prenotazioni: 06.45460351- ill.lussu@biblitoechediroma.it).

Si segnala, inoltre, che nella Biblioteca Europea fino all’11 febbraio si potrà visitare la mostra itinerante dedicata al grande maestro Alberto Manzi nel centenario della nascita. L’esposizione racconta la figura di questo intellettuale e straordinario educatore entrato nelle case degli italiani attraverso la trasmissione televisiva “Non è mai troppo tardi” che andò in onda sulla Rai dal 1960 al 1968 per insegnare a leggere e scrivere a chi era analfabeta. L’esposizione è promossa dal Municipio II in collaborazione con le Biblioteche di Roma e il Centro Alberto Manzi.