Roma, via del Babuino si veste di BACI in vista di San Valentino

Ritorna a Via del Babuino la manifestazione BACI, per la sua terza edizione, dal prossimo 8 febbraio sino al fatidico San Valentino, il giorno degli innamorati.

Come declamava Cyrano. “Ma cos’è poi un bacio? Un giuramento un po’ più da vicino, una promessa più precisa, una confessione che cerca una conferma, un apostrofo roseo fra le parole t’amo, un segreto soffiato in bocca invece che all’orecchio…”.

E allora scambiamoci una moltitudine di baci, un gesto d’amore spontaneo, che, nell’ultimo periodo, ci è stato quasi proibito, dalla pandemia, dalle mascherine, dal distanziamento sociale, sembra quasi impossibile baciarsi.

BACI animerà Via del Babuino, nel cuore del centro storico della Capitale, non solo con un evento, ma anche con una mostra a tema ed una sfida fotografica sui social che partirà dal prossimo 8 febbraio e avrà la sua giornata clou proprio lunedì 14 Febbraio, nella giornata che celebre l’amore per antonomasia: San Valentino.

Un’iniziativa organizzata dalla NAB Nuova Associazione del Babuino, nata nel 2013, e fortemente voluta da una cordata di imprenditori proprietari di aziende in via del Babuino e dalla sua Presidente Maria Letizia Rapetti.

Martedì 8 febbraio l’avvio ufficiale con la mostra “I baci nella storia del Cinema”, scatti che rappresentano i baci più romantici o più infuocati che hanno fatto la storia del cinema italiano ed internazionale. Baci iconici che saranno esposti tra le fioriere aeree che caratterizzano i 600 metri della lussuosa promenade di Via del Babuino.

BACI è anche un contest fotografico social, molto interattivo, al passo con i tempi, lanciato su Instagram fino al 14 febbraio: “Scatta un tuo bacio in via del Babuino”, per partecipare bisognerà pubblicare lo scatto taggando @babuinoshoppingstreet e geolocalizzando la foto a Via del Babuino. Sarà premiato lo scatto che raggiungerà almeno 1000 like, una vera e propria sfida a colpi di baci!

Nella giornata del 14 febbraio per celebrare il San Valentino, Via del Babuino si animerà dalle 16.00 alle 18.00 con uno spettacolo delle Diamond Majorettes, vere e proprie atlete professioniste, che celebreranno con uno show la giornata dell’amore e degli innamorati. Un invito semplice, quello di Via del Babuino, come la frase di una celebre pubblicità: Diamoci un mondo di BACI!