Rotelli: “Complimenti all’Oleificio Sociale Cooperativo di Canino, ennesima affermazione del made in Italy targato Tuscia”

Riceviamo da Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati, e pubblichiamo

Desidero fare i miei complimenti all’Oleificio Sociale Cooperativo di Canino per l’assegnazione dello Zefferino d’Oro Monini, un riconoscimento nazionale alla qualità della materia prima promosso da una delle principali imprese olearie del Paese.

L’olio della Tuscia e quello di Canino in particolare, rappresenta una vera e propria eccellenza per il nostro territorio. Le mie congratulazioni vanno quindi all’Oleificio Sociale Cooperativo di Canino per la certificazione di qualità nella categoria “Fruttato Leggero”, ma vorrei sottolineare che questo riconoscimento va ad aggiungersi ad altri che si sono susseguiti nel corso degli anni, ottenuti da diverse realtà territoriali, le quali hanno fatto sì che la Tuscia si affermasse in Italia per il prestigio dei prodotti che offre.