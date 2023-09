Sabato 23 e domenica 24 settembre le Giornate Europee del Patrimonio: gli appuntamenti a Roma

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 23 e domenica 24 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa con visite guidate nei musei e nei luoghi della cultura.

Il tema di quest’anno, “Patrimonio InVita”, riprende lo slogan europeo “Living Heritage”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione: un invito a riflettere sul patrimonio culturale immateriale inteso come sinonimo di patrimonio “vivo” da trasmettere alle generazioni future e da cui partire per avere cura del nostro presente.

Tante le visite e le attività all’interno dei musei civici e nei siti archeologici, proposte dalla Sovrintendenza Capitolina e condotte dai curatori archeologi, storici dell’arte e zoologi: un’offerta ampia con moltepossibilità di approfondimento e proposte didattiche con particolare attenzione ai più giovani e all’inclusione.

Oltre alle visite guidate speciali in tutti i musei di Roma Capitale (dai Musei Capitolini alla Centrale Montemartini, dalla Galleria d’Arte Moderna al Museo di Roma in Trastevere), segnaliamo, nella giornata di sabato 23, l’appuntamento alla Casina delle Civette di Villa Torlonia, la visita guidata all’Area Sacra di Largo Argentina, di recente aperta al pubblico; un’interessante passeggiata intorno all’Area Archeologica dei Fori Imperiali alla scoperta degli antichi tracciati stradali e la visita al Teatro di Marcello con letture di testi antichi.

Nel ricco programma di domenica 24 l’appuntamento a Porta del Popolo dove sarà possibile salire fino alla terrazza panoramica e ammirare la vista sulla piazza e la visita alla Casina del Cardinal Bessarione sull’Appia, per scoprire la sua storia dall’età romana fino ad oggi. E ancora, un incontro di approfondimento al Museo dell’Ara Pacis, per riflettere sul ruolo che ebbe l’Ara nel consolidamento del potere di Augusto e diversi appuntamenti per grandi e piccoli alla scoperta degli animali del Museo Civico di Zoologia.

Molti degli incontri prevedono traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS, grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio.

Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale – collegandosi al sito https://cgs.veasyt.com/ dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

INFO

Attività gratuite per tutti previo pagamento del biglietto d’ingresso al museo ove previsto.

Ingresso gratuito per i possessori della MIC Card.

Prenotazione obbligatoria allo 060608

Per consultare il programma delle attività: www.museiincomuneroma.it o https://www.comune.roma.it/web/it/sovrintendenza-capitolina.page

Questo il programma dettagliato degli appuntamenti:

Programma – sabato 23 settembre

Ore 9.00 Casina delle Civette

Patrimonio culturale immateriale per il futuro

La Casina delle Civette di Villa Torlonia: conoscere il patrimonio culturale immateriale allo scopo di condividere e trasmettere alle generazioni future.

Villa Torlonia, Via Nomentana 70

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 9.30 Area Sacra di Largo Argentina

Il culto del sacro attraverso i secoli

Visita all’area archeologica di recente aperta al pubblico.

Via S. Nicola de’ Cesarini s.n.c

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 10.00 Area Archeologica dei Fori Imperiali

I Fori Imperiali ieri oggi e domani

Attraverso un percorso privo di barriere architettoniche, gli usi, i costumi e la vita quotidiana delle persone che hanno vissuto in questi luoghi dall’antichità ai giorni nostri.

Ingresso piazza Madonna di Loreto, di fronte colonna Traiana

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 10.30 e ore 16.00 Villa di Massenzio

La Villa di Massenzio invita

La visita racconta la storia della villa e i protagonisti che l’hanno abitata e trasformata nei secoli.

Via Appia Antica 153

ore 10.30 e ore 12.00 Museo Giovanni Barracco

Ben piantati a terra

Rituali di fondazione nella Mesopotamia antica.

Corso Vittorio Emanuele II, 166/a

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 10.30 Museo Carlo Bilotti

Il Museo Bilotti e l’Aranciera di Villa Borghese

La storia della collezione del Museo, dal nucleo originario delle opere donate da Carlo Bilotti fino alle ultime acquisizioni.

Viale Fiorello La Guardia, 6

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 11.00 Museo di Roma in Trastevere

“Veni electa mea”: dal convento al museo

Visita al museo e al rione centrata sulla presenza dell’ordine carmelitano e sulla storia dell’edificio.

Piazza Sant’Egidio, 1/b

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 11.00 – Mitreo del Circo Massimo

Mitra e il suo culto misterico

Visita al mitreo del Circo Massimo.

Piazza Bocca della Verità, 16 (adiacente alla chiesa di Santa Maria in Cosmedin)

ore 11.00 Museo del Teatro Argentina

In visita al Museo del Teatro Argentina

Una visita speciale con la curatrice per scoprire attraverso documenti e oggetti d’epoca la storia plurisecolare del teatro, iniziata 291 anni fa.

Largo di Torre Argentina, 52

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 12.00 Mercati di Traiano

Augusto allo specchio

Visita guidata alla mostra “Imago Augusti – Due nuovi ritratti di Augusto da Roma e Isernia”.

Via Quattro Novembre, 94

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 16.00 Itinerario

Strade di ieri e strade di oggi

Una passeggiata intorno ai Fori Imperiali alla scoperta di strade antiche di secoli e millenni.

Ingresso Piazza Madonna di Loreto, di fronte colonna Traiana

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 16.00, Museo Civico di Zoologia

Il museo in-vita: incontro con il tassidermista

Incontro con il tecnico preparatore che dà una “seconda vita” agli animali.

Via Ulisse Aldrovandi, 18

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

ore 16.30 Museo di Roma

Salti d’autore

Attraverso alcune opere del Museo di Roma riscopriremo la danza del saltarello, che costituiva la festosa conclusione della vendemmia, tra settembre e ottobre.

Piazza San Pantaleo/Piazza Navona

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 19.00 Teatro di Marcello

Cambi di scena

Visita al Teatro di Marcello con letture di testi antichi.

Via del Teatro di Marcello, ingresso area archeologica

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Programma – domenica 24 settembre

Ore 9.30 Area Sacra di Largo Argentina

Il culto del sacro attraverso i secoli

Visita all’area archeologica di recente aperta al pubblico.

Via S. Nicola de’ Cesarini s.n.c

Ore 10.00 Museo di Casal de’ Pazzi

L’erba del Neanderthal

Uomini e piante tra Preistoria e presente. Una visita al Museo, seguita da un laboratorio multisensoriale con le piante del Giardino Pleistocenico permettono di approfondire in che modo i Neanderthaliani sfruttassero il mondo vegetale fin dai tempi più remoti…

via Egidio Galbani, 6

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 10.00 Porta del Popolo

Porta del Popolo ingresso al Sito UNESCO di Roma

Visita al monumento dove sarà possibile salire fino alla terrazza panoramica e godere dell’affaccio privilegiato sulla piazza omonima.

Piazza del Popolo, 11 D (nei pressi del fornice di sinistra della Porta, lato piazza del Popolo)

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 10.00 Museo Civico di Zoologia

Il museo in-vita: incontro con l’entomologo

Visita nel laboratorio di entomologia, dove si studiano gli insetti.

Via Ulisse Aldrovandi, 18

Ore 10.30 Galleria d’Arte Moderna

Tellurica: con curatore e artisti della mostra

Incontro con il curatore Davide Silvioli e con gli artisti Pino Genovese e Alberto Timossi

Via Francesco Crispi, 24

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

ore 11.30 e ore 15.00 Musei Capitolini

La Roma della Repubblica

Alla scoperta di caratteri e trasformazioni della società romana tra IV e I secolo avanti Cristo con una dimostrazione dal vivo sulla nascita di un’opera in terracotta.

Palazzo Caffarelli, ingresso mostra II piano

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

ore 10.30 e ore 12.00 Museo Giovanni Barracco

La festa, il culto, il vino, il cibo

L’eterno rito del banchetto raccontato attraverso i reperti presenti nel museo.

Corso Vittorio Emanuele II, 166/a

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

ore 11.00 Casina del Cardinal Bessarione

Una casina millenaria sull’Appia

La storia della Casina del Cardinal Bessarione, attraverso un’attività ludica e un percorso storico artistico, dall’età romana fino ad oggi.

Via di Porta San Sebastiano, 8

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 11.30 Mercati di Traiano

Augusto allo specchio

Visita guidata alla mostra “Imago Augusti – Due nuovi ritratti di Augusto da Roma e Isernia”.

Via Quattro Novembre, 94

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 15.30 Centrale Montemartini

Ti racconto la Centrale Montemartini

La Centrale Montemartini partecipa al concorso Young European Heritage Makers Competition e invita al museo giovani e bambini nati tra il 2006 e il 2017. I partecipanti, accolti e coordinati da un curatore, dovranno scegliere un’opera o un dettaglio del museo per poi raccontarli con un’immagine (foto, disegno o breve video) e un testo sintetico.

Via Ostiense, 106

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 16.00 Museo Civico di Zoologia

Il museo in-vita: curatori, collezioni e…

Un incontro per conoscere più da vicino il mestiere del curatore.

Via Ulisse Aldrovandi, 18

Ore 16.30 Parco Aqua Virgo

Acquedotto in Vita

La visita è occasione per far conoscere ai cittadini non sola una magnifica infrastruttura e la perizia tecnica affinata da romani nel campo idraulico, ma anche il territorio che la ospita.

Via di Pietralata – Angolo Via di Vigna Mangani

Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS

Ore 17.30 Museo dell’Ara Pacis Augustae

Una testimonianza viva dell’esperienza augustea

Un incontro per riflettere sul ruolo e sull’importanza che l’Ara Pacis Augustae ebbe nell’ambito della costruzione politica augustea e nella definizione di una vera e propria ‘grammatica’ del linguaggio del principato.

Lungotevere in Augusta s.n.c