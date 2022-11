“Sabato in famiglia”: il 12 novembre un’occasione per la visita guidata al Museo di Tarquinia con i ragazzi del Cardarelli

Riceviamo dall’IIS Cardarelli di Tarquinia e pubblichiamo

Riprendono le visite guidate del “Sabato in famiglia” un giorno speciale da passare con i propri figli alla scoperta della città di Tarquinia. Un’iniziativa organizzata dall’Istituto Vincenzo Cardarelli, sezione turistico, di Tarquinia in collaborazione con Claudia Moroni. “Ogni mese proporremo un incontro in cui, gli studenti del corso turistico dell’Istituto Vincenzo Cardarelli e la guida turistica Claudia Moroni inviteranno le famiglie alla scoperta dei tesori di Tarquinia: dagli etruschi al medioevo, fino a conoscere la città risorgimentale e infine immergerci nella natura incontaminata della Maremma laziale e della costa tirrenica. Questo sabato di novembre sarà dedicato agli Etruschi e alla loro preziosa civiltà in parte custodita nel Museo archeologico nazionale. “Ringrazio i prof. Carmelina Pace, Manuela Paganelli e Francesco Rotatori.- conclude la Dirigente scolastica Laura Piroli – per l’organizzazione e il coordinamento”. È necessaria la prenotazione al n. 347 6920574.