Sagra dei Ceciliani, a Canepina la terza edizione

Sabato 7 settembre 2024, a partire dalle ore 20, Canepina accoglie la terza edizione della Sagra dei Ceciliani, un evento che celebra una delle specialità culinarie più amate della tradizione locale. L’evento si terrà in Piazzale Primo Maggio ed è organizzato dal Comune di Canepina, dal Comitato Festeggiamenti Santa Corona, e dalla Pro Loco di Canepina, con l’obiettivo di far conoscere e gustare i ceciliani, una pasta corta fatta a mano con acqua e farina, simbolo della cucina canepinese.

Due versioni di Ceciliani da gustare

Durante la serata, i visitatori avranno l’opportunità di assaporare i ceciliani in due varianti deliziose: alla amatriciana e al ragù bianco. Questi piatti saranno serviti all’interno di un menù completo, con la possibilità di scegliere anche un menù speciale per bambini, rendendo la sagra un evento adatto a tutta la famiglia. Insieme ai ceciliani, i partecipanti potranno scoprire altri piatti tipici della zona, in un’atmosfera di convivialità e tradizione.

Musica e divertimento

A rendere ancora più speciale la serata ci penserà la musica dal vivo di Armando, che accompagnerà i presenti in un viaggio sonoro tra note e sapori. La Sagra dei Ceciliani non è solo un momento gastronomico, ma anche un’occasione di incontro e divertimento per la comunità e i visitatori. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare gli organizzatori ai numeri 0761.1871003, 339.2853805 (Giuseppe), 333.4615945 (Giacomo), 389.2749453 (Francesco), 320.2348103 (Luca), o 338.7222713 (Lamberto).