Sagra delle Castagne di Soriano in corsa per il Premio Italia Medievale

La Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino (VT), grande manifestazione storico-rievocativa, è stata selezionata per la ventesima edizione del Premio Italia Medievale, organizzato dall’omonima associazione culturale fondata a Milano nel 2002 e promotrice di un intenso calendario di iniziative quali conferenze, feste medievali, mostre e convegni, oltre che di convenzioni per i soci con strutture ricettive, librerie, mostre, musei, spettacoli.

Il Premio Italia Medievale, nato nel 2004, assegna ogni anno un riconoscimento a personalità, istituzioni, associazioni e privati che si sono particolarmente distinti nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico del Medioevo italiano. Per l’edizione 2023 l’Ente Sagra delle Castagne figura nella categoria D, riservata ai gruppi storici (associazioni, gruppi d’arme, giochi storici), insieme a Compagnia d’arme Luporum Filii di Levico Terme (TN), Brianza Medievale di Giussano (MB), Aspidum Sagittas di Camerino (MC) e Ordine delle Lame Scaligere di Verona.

“Siamo veramente onorati di essere stati selezionati per il prestigioso Premio Italia Medievale – commenta Antonio Tempesta, presidente dell’Ente Sagra delle Castagne – Questo è un tangibile riconoscimento per l’impegno che da anni profondiamo per rendere la festa sorianese un evento storico-rievocativo di alta qualità, in grado di attirare attenzione e visitatori da tutta Italia e oltre. In vista della prossima edizione, la numero 56, per la quale siamo già al lavoro, questo risultato ci dà una spinta in più a fare sempre meglio”.

Le votazioni per il Premio Italia Medievale sono aperte fino al 31 agosto: tramite l’apposito modulo sul sito www.italiamedievale.org è possibile votare per la Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino nella categoria D e assegnare non più di un voto per ciascuna categoria (le altre sono editoria, arte, spettacolo, istituzioni, turismo, multimediale). Ogni voto deve essere accompagnato da nome, cognome e residenza del votante. Per ulteriori informazioni: premioitaliamedievale.blogspot.com.