Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino: si sceglie il Palio per l’edizione 2023

Riceviamo e pubblichiamo

Il tradizionale drappo artistico che costituirà il Palio edizione 2023 della Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino (VT) sarà decretato dalla qualificata giuria nell’ambito delle feste patronali di Sant’Eutizio in programma nella cittadina cimina dal 19 al 21 maggio, realizzato grazie all’impegno organizzativo del comitato Classe 1982. L’opera è destinata a essere assegnata alla contrada vincitrice del torneo medioevale, composto dalla giostra degli anelli e dalla sfida tra gli arcieri, che rappresenta uno dei momenti clou della festa autunnale il prossimo 1° ottobre.

“Quest’anno abbiamo deciso di anticipare l’esito del concorso artistico per il nuovo Palio – spiega Antonio Tempesta, presidente dell’Ente Sagra delle Castagne – rispetto alla precedente consuetudine di annunciarlo a settembre, per poterlo già inserire nel programma cartaceo che diffonderemo verso la fine di giugno e nelle altre attività promozionali a cui stiamo lavorando, viste anche le numerose richieste da parte di agenzie turistiche di tutta Italia, che confermano il crescente interesse verso la Sagra delle Castagne la quale, ricordiamo, è una grande manifestazione storico-rievocativa con eventi, costumi e allestimenti di elevata qualità”.

Un’altra novità riguarda la durata della prossima Sagra delle Castagne, giunta all’edizione numero 56. I fine settimana interessati dall’evento saranno tre, e non più due, con lo spostamento dalla prima alla terza domenica dell’allestimento “Vita nella civitate de Suriano”. L’intento è “dare più risalto a questo appuntamento – continua Tempesta – in cui le quattro contrade, Papacqua, Rocca, San Giorgio, Trinità, sono intensamente impegnate, e offrire ulteriori opportunità ai visitatori. Confermiamo anche, sempre nella terza domenica, i bracieri in piazza con la degustazione delle caldarroste, che tanto successo hanno avuto lo scorso anno. Sono inoltre in cantiere altre novità che comunicheremo più avanti”.

Per quanto riguarda la scelta del Palio, la giuria (composta da rappresentanti istituzionali, artisti ed esperti) si riunirà sabato 20 maggio alle ore 18.45 in sala consiliare per proclamare il drappo vincitore. Sono pervenute quattro opere partecipanti, esposte presso l’ufficio turistico in Piazza Vittorio Emanuele II (orari di apertura: da lunedì a venerdì ore 10.00-12.00, sabato e domenica 10.00-12.30 e 16.00-18.00), oltre che condivise su web e social. I voti di preferenza espressi dal pubblico online avranno però soltanto valore consultivo. Soriano nel Cimino si appresta quindi a celebrare il suo patrono e scalda i motori in vista della prossima Sagra delle Castagne, per la cui organizzazione fervono già da tempo i preparativi.