“Sai Volare”: uno spettacolo teatrale ha chiuso il laboratorio in lingua inglese del Galilei di Tuscania

Domenica 3 dicembre è andato in scena, nella splendida cornice delle sale di Palazzo Fani a Tuscania, “Sai volare” spettacolo conclusivo del Laboratorio teatrale in lingua inglese realizzato in collaborazione dal Liceo Scientifico Galileo Galilei di Tuscania – IIS Paolo Savi – e dall’Istituto di Istruzione Superiore Lorenzo De Medici.

Il Laboratorio teatrale in lingua inglese è l’ultima iniziativa della prolifica collaborazione tra i due istituti che da anni lavorano in sinergia per offrire ai propri studenti i vantaggi di uno scambio culturale che permette ai ragazzi americani di fare un’esperienza immersiva nella cultura italiana ed ai ragazzi italiani di avere nel loro paese una finestra sul mondo che gli consente di confrontarsi con culture molto diverse dalla loro ed esercitare continuativamente la lingua inglese con dei madrelingua ….praticamente un Erasmus permanente.

Il tema del laboratorio teatrale, ideato e condotto dal professor Richard Begbie, coordinatore accademico dell’IIS Lorenzo De Medici, con l’aiuto della coreografa Georgia Begbie, è incentrato sul concetto di soglia etrusca e rappresenta il travaglio dell’adolescenza: il momento in cui i ragazzi iniziano ad esplorare il mondo sulle proprie gambe, lasciano la mano dei propri genitori che li ha guidati fino ad ora, dispiegano le ali e prendono il volo.

“Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme non sapevamo dove saremmo arrivati- spiega la professoressa Barbara Bartolacci, responsabile del progetto per il Liceo di Tuscania – il percorso fatto durante questi mesi ci ha permesso di conoscerci, abbiamo chiesto ai ragazzi di cercare in se stessi il significato del tema dato, abbiamo chiesto loro di andare oltre quello di cui avevano esperienza e di mettersi alla prova, il risultato è stato uno spettacolo molto emozionante”.

Lo spettacolo è un viaggio tra le emozioni che gli attori esprimono attraverso semplici movimenti, la recitazione di brevi testi (in inglese e in italiano) e coreografie corali accompagnate da una voce solista e un violino. A rendere tutto più suggestivo è stata la formula dello spettacolo immersivo in cui il contatto degli attori con il pubblico è molto stretto.

Bravissimi interpreti sono stati Emanuele Serra, Eva Mancini, Sofia Biordi, Leonardo Bordo, Lorenzo Maria Bartolini, Ludovica Andreoni, Virginia Ferraro, Cristiano Firmani, Joskarly Rodriguez, Isabella Estes, Lucia McCallum, Nicolas Rangel.

Al termine della performance il pubblico è stato invitato presso la sede della scuola Lorenzo De Medici per festeggiare con musica dal vivo il 50° anniversario della sua fondazione, avvenuta a Firenze nel 1973. Si ringraziano l’associazione ACTAS, Sabino Buzi, Sabina Venturini e Giancarlo Guerra per l’aiuto fornito.