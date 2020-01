San Valentino a Londra: qualche idea per vivere la festa degli innamorati nella capitale UK

Cercate qualcosa di diverso da fare a Londra per il prossimo San Valentino? Ecco una selezione di eventi a tema romantico e di idee per la festa degli innamorati nella capitale britannica.

Valentine’s Day at the Natural History Museum

Il Museo di storia naturale si trasforma per una serata all’insegna del corteggiamento.

Partecipa alle lezioni di salsa per principianti, alla serigrafia di San Valentino o ad un percorso di storia naturale LGBTQ +, oppure esplora le stanza del museo fuori orario. Il biglietto include l’accesso alla mostra Wildlife Photographer of the Year.

Valentine’s at the Museum. Biglietti da £ 30, 14 febbraio 2020.

Serata di San Valentino con le stelle al Royal Observatory Greenwich

Uno spettacolo planetario a tema romantico sotto le stelle, accompagnato da una bevanda calda. Il Royal Observatory fa di tutto per gli amanti delle stelle, con un’apertura a tarda notte in cui puoi incontrare astronomi professionisti, stare sulla Meridian Line o guardare attraverso un telescopio vittoriano, oltre a prendere parte a una vera osservazione di stelle.

A Valentine’s Evening with the Stars. Biglietti £ 24, 8 e 14 febbraio.

Valentine’s Late in the Painted Hall

Restando in zona Greenwich, un’altra festa di San Valentino si svolge ai piedi della collina dell’Old Royal Naval College. La celebre e recentemente restaurata Painted Hall rimane aperta fino a tardi per una serata di “Fizz, foxtrot and baroque romance”. Gli ospiti riceveranno un bicchiere di prosecco gratuito prima di intraprendere un tour a tema di San Valentino nel magnifico edificio. Puoi anche partecipare a una lezione di ballo per principianti, purché porti scarpe basse.

Painted Hall Late at the Old Royal Naval College. Biglietti £ 30, 14 febbraio.

Anteprima della mostra With Love a The National Archives

Giusto in tempo per San Valentino, National Archives inaugura la sua mostra With Love, esibendo lettere d’amore dai suoi archivi. Dai un’occhiata alle divagazioni romantiche di una regina, un primo ministro e altre figure storiche, rivivendo storie di crepacuore, passione e delusione.

With Love a The National Archives. Biglietti in anteprima £ 12, 13 febbraio. Mostra gratuita, 14 febbraio-15 luglio.

Un tè pomeridiano di San Valentino su un battello

Sali a bordo del battello City Cruises al Tower Pier e ricevi un bicchiere di champagne e una rosa rossa. Tuffati in panini, focaccine e torte mentre ammiri alcuni dei punti di riferimento di Londra, con una band jazz dal vivo ti fa serenata.

Crociera con tè pomeridiano di San Valentino. £ 42 o £ 48 per un posto vicino al finestrino, 14 febbraio. Una crociera serale o una cena romantica sono disponibili anche a San Valentino.

Storytelling di San Valentino con London Dreamtime

La cantastorie Vanessa Woolf e la musicista George Hoyle di Londra Dreamtime si uniscono per un evento in una location segreta SE15. Non è il solito evento di San Valentino: aspettati una narrazione spaventosa al buio, comprese le storie dell’orrore della zona. Vestiti in modo caldo e porta una candela in un barattolo.

Valentine’s Night: Unlucky. £ 9, 14 febbraio.

Sick of Love alla Keats House

Amore, gelosia e passione all’inaugurazione di Sick of Love di Keats House. Gli attori recitano i ruoli dei poeti John Keats e Fanny Brawne, che furono fidanzati dal 1819 fino alla morte di Keats nel 1821. Letture e attività si svolgono in tutta la casa dove un tempo viveva Keats, e un bar è aperto tutta la sera.

Sick of Love at Keats House. Biglietti £ 10, 13 febbraio.

Love Poetry di London walk

Datti appuntamento alla Cattedrale di St Paul per una passeggiata gratuita per la città di Londra, ascoltando i segreti di personaggi famosi come Samuel Johnson e Jane Austen. È una camminata fatta di poesie, quindi aspettati di sentire gli altri condividere i loro versi – o di scrivere tu i tuoi, per poi portarli e leggerli.

Love Poetry of London, gratuito, 14 febbraio.

Rooftop Winter Cinema at The Berkeley

Il cinema invernale sul rooftop di Berkeley offre proiezioni di The Greatest Showman e You’ve Got Mail fino a febbraio. C’è una speciale proiezione per San Valentino di When Harry Met Sally, il film del 1989, sotto il cielo stellato, con soffici coperte e bottiglie di acqua calda per tenerti al caldo.

Rooftop Winter Cinema a The Berkeley. £ 300 a coppia, incluso il menu di cibo a tema Aspen, vin brulé illimitato, cioccolata calda e una bottiglia di champagne. 14 febbraio.