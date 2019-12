Santa Fiora è in festa per il Natale: domenica 22 dicembre il mercatino

Riceviamo e pubblichiamo

Santa Fiora è in festa per il Natale e propone un intenso calendario degli eventi, rivolto in particolare ai bambini e alle famiglie. Inoltre, chi sceglierà di visitare il paese in questi giorni, per le vie e i vicoli di Santa Fiora, potrà imbattersi nella prima edizione del “Presepe nel borgo”, una suggestiva installazione del presepe diffuso, con statue a misura d’uomo, allestito dalla Pro loco e dalla Contrada.

“Il Natale è la festa delle famiglie e dei bambini – spiega il vicesindaco di Santa Fiora Azzurra Radicchi – e quest’anno abbiamo deciso di dedicare proprio a loro molte iniziative, come ad esempio, la proiezione dei cartoni animati sotto al Portone. Ovviamente la serata più attesa sarà la Fiaccolata del 30 dicembre, ma le occasioni per stare insieme e apprezzare le tradizioni e il folclore del nostro paese saranno tante”.

Ecco il programma: Santa Fiora entra nel vivo del clima natalizio da domenica 22 dicembre con il mercatino di Natale nel centro storico naturale a partire dalle ore 10; martedì 24 dicembre, alle ore 16, Babbo Natale scenderà dalla torre, in piazza Garibaldi.

Venerdì 27 dicembre, inoltre, a partire dalle ore 21, oltre 100 figuranti, vestiti in abiti d’epoca trasformeranno Santa Fiora in un bellissimo presepe vivente con la ricostruzione della Betlemme di un tempo, i mestieri, il mercatino delle stoffe, del miele e delle cere, i ragazzini che giocano tra i vicoli e la natività allestita nel ghetto ebraico di Santa Fiora.

Sabato 28 dicembre, alle ore 10, Babbo Natale in e-bike: i Babbi Natale a bordo di biciclette elettriche accompagneranno i più piccoli, seduti comodamente nelle slitte passeggino, alla scoperta del borgo di Santa Fiora. L’evento è realizzato con la collaborazione di MTB Club Santa Fiora. Dalle ore 15 proiezione di un film per bambini sotto al Portone del palazzo comunale, con zucchero filato e pop corn, e intrattenimento a cura delle Renne Matte.

Alle ore 18 inizierà la Festa d’Inverno Bagnoraia a Bagnore.

Domenica 29 dicembre, alle ore 10, sotto al Portone di Santa Fiora, sarà allestito il mercatino dell’artigianato locale con proiezione di film per bambini. Dalle ore 16 show cooking del Ciaccino di Santa Fiora e alle 18 musica live con AlterEcho.

Lunedì 30 dicembre, a partire dalle ore 18, il fuoco sarà il grande protagonista con la scintillante Fiaccolata di Santa Fiora che ogni anno richiama nel borgo migliaia di visitatori.

Martedì 31 dicembre, a partire dalle ore 22, ultimo dell’anno in piazza a Santa Fiora con musica dal vivo.

Mercoledì 1 gennaio, alle ore 17, al teatro Andrea Camilleri si terrà il tradizionale concerto della filarmonica Gioberto Pozzi.

Domenica 5 gennaio si terranno i canti della Befana nelle frazioni di Santa Fiora mentre lunedì 6 gennaio, dalle 16, intrattenimento per bambini in piazza Garibaldi