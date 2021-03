Santa Fiora si illumina di meno: il 26 marzo il comune aderisce alla Giornata del Risparmio Energetico

Riceviamo dal Comune di Santa Fiora e pubblichiamo

Venerdì 26 marzo Santa Fiora “si illumina di meno” per la Giornata del risparmio energetico: tutti i monumenti cittadini, che sono solitamente illuminati, si spengeranno per un giorno, e sulla Torre dell’Orologio si innalzerà la bandiera arancione del Touring Club. Il Comune invita i cittadini ad aderire alla Giornata nazionale con piccole attenzioni per ridurre il consumo di energia elettrica.

M’illumino di Menoè la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2nel 2005. L’edizione 2021 è dedicata al “Salto di Specie”, ovvero l’evoluzione ecologica: da una generazione usa e getta ad un modo di vivere più sostenibile che dobbiamo assolutamente adottare.

Santa Fiora ha accolto l’invito lanciato da Touring Club Italiano a tutti i borghi italiani certificati, di posizionare la bandiera arancione nel punto più alto del Palazzo comunale come gesto simbolico di questo impegno per il risparmio energetico e il salto di specie.

“Il Comune di Santa Fiora aderisce alla campagna M’illumino di meno – afferma il sindaco Federico Balocchi – nella consapevolezza che sia necessario ancora insistere sui territori con iniziative di sensibilizzazione per modificare stili di vita e modelli economici che hanno un impatto sull’ambiente ormai insostenibile. Molto interessante è il messaggio che la campagna lancia quest’anno parlando del ‘salto di specie’ che ognuno di noi è chiamato a fare per diventare più green e per vivere in armonia con il pianeta.”