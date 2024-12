Santa Fiora si prepara alla tradizionale Fiaccolata: appuntamento al 30 dicembre

Folklore e tradizione: lunedì 30 dicembre torna a Santa Fiora la Fiaccolata, appuntamento che richiama residenti e visitatori nel borgo amiatino. L’evento, che inizierà alle ore 18 e proseguirà fino a tarda notte, vede il fuoco come protagonista indiscusso, per una serata suggestiva in attesa del Capodanno in cui le carboniere, grandi cataste di legna allestite nelle piazze principali del centro storico, verranno accese al calar del sole, creando un’atmosfera unica.

Processione e punti ristoro nel cuore del borgo

La cerimonia avrà inizio con l’accensione della carboniera davanti al Municipio, alimentata dalle lampade ad acetilene dei minatori: da lì, le torce accese porteranno il fuoco alle altre carboniere, dando vita a una processione simbolica che attraverserà il borgo. La serata sarà animata da musica dal vivo nelle piazzette e dall’apertura delle frasche, i punti ristoro gestiti dalle associazioni locali, dove sarà possibile gustare specialità tipiche del territorio.

Un’antica tradizione recuperata e valorizzata

La Fiaccolata, evento che affonda le sue radici nel Medioevo, rappresenta un simbolo di fertilità e purificazione. Come spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo, Serena Balducci, la festa si è svolta senza interruzioni fino agli anni Cinquanta, per poi essere recuperata nel 1977 con la data attuale del 30 dicembre. Questa scelta ha permesso di trasformarla nella principale celebrazione di fine anno dell’Amiata, attirando un crescente numero di visitatori e valorizzando il patrimonio culturale locale.