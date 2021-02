Santa Marinella, cordoglio del sindaco Pietro Tidei per la scomparsa avvenuta ieri di Gianni Marsili

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

Cordoglio del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei per la scomparsa avvenuta ieri di Gianni Marsili. Tidei ha voluto ricordare le sue grandi competenze professionali ma anche umane di persona impegnata socialmente, sin dai tempi dell’Università quando era sempre in prima fila nelle mobilitazioni operaie delle piccole fabbriche della Prenestina, in quelle territoriali per la lotta sulla casa e nella vigilanza contro le rare scorribande dei fascisti nel quartiere di Centocelle.

In seguito, da funzionario e poi dirigente dell’Istituto Superiore di Sanità, fu una persona sempre sensibile alle tematiche ambientaliste tanto da aver concentrato tutta la sua vita professionale e sociale al servizio della lotta contro l’inquinamento dell’aria su tutto il territorio nazionale. Con la sua scomparsa tutto il territorio perde un personaggio dalle indubbie capacità che aveva messo al servizio della collettività ricoprendo un incarico che ha svolto sempre ai massimi livelli”. Per chi volesse salutarlo l’appuntamento sarà domenica dalle 9 alle 14 alla Sala Dolenti, clinica Pio XI via Aurelia 559 a Roma.