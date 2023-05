Santa Marinella, il consigliere comunale Ilaria Fantozzi (FdI) ringrazia gli elettori

Riceviamo dal Circolo Pirgy Fratelli d’Italia e pubblichiamo

Il risultato complessivo del centrodestra alle elezioni comunali certamente non ci soddisfa, ma ritengo giusto ringraziare i tanti elettori che hanno comunque scelto di votare per Fratelli d’Italia, che rispetto alle precedenti elezioni comunali è cresciuta di quasi il 500% eleggendo un consigliere comunale (nel 2018 non conquistammo neanche un seggio). Siamo il Partito che ha fatto registrare la crescita di consensi più significativa rispetto alle precedenti elezioni comunali.

In particolare desidero ringraziare i 180 elettori che hanno espresso la preferenza per me, consentendomi di essere la più votata nella lista di Fratelli d’Italia ed essere per la prima volta eletta in consiglio comunale.

Rispetto a cinque anni fa il centrodestra santamarinellese ha ritrovato l’unità con la candidatura dell’amico Domenico Fiorelli, che ringrazio perché con grande impegno si è speso in questa campagna elettorale: ripartiamo da questo importante dato, perché il centrodestra unito, ne sono certa, saprà rappresentare degnamente i tanti elettori che non si riconoscono in Pietro Tidei e nel centrosinistra, facendo, dentro e fuori il consiglio comunale, una opposizione attenta e responsabile, con a cuore sempre e soltanto gli interessi della nostra città.

Un ringraziamento speciale a tutti i candidati di Fratelli d’Italia per aver contribuito, seppur in una competizione elettorale sfavorevole al centrodestra nella nostra città, a quintuplicare i consensi per il nostro Partito rispetto alla precedente tornata elettorale del 2018, confermandoci anche alle comunali primo partito del centrodestra in Città: non ha molto senso paragonare il dato delle comunali con quello di altre competizioni elettorali nazionali o regionali, in quanto il voto per le comunali è certamente peculiare, caratterizzato anche dalla presenza di liste civiche, che tradizionalmente intercettano molti consensi, come avviene ad ogni competizione per il rinnovo del consiglio comunale. Giusto rapportare il dato delle comunali con quello delle precedenti elezioni amministrative del 2018 e questa analisi, seppur nel quadro di una sconfitta, rende giustizia della indubbia crescita di consensi che ha premiato la nostra lista. Un ringraziamento doveroso anche ai militanti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia che si sono impegnati con il consueto entusiasmo e con la passione di sempre anche in questa intensa campagna elettorale.

Il centrodestra unito lavorerà in questi anni per costruire una alternativa vincente a questo centrosinistra e Fratelli d’Italia continuerà a fare la propria parte. Io sarò sempre a disposizione di tutti i cittadini per vigilare, contrastare ogni iniziativa che reputeremo ingiusta o dannosa per gli interessi della nostra comunità cittadina, ma anche per elaborare proposte ed accogliere segnalazioni e suggerimenti da parte degli elettori, perchè per noi impegnarsi in politica vuol dire servire la propria comunità.