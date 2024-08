Santa Marinella: il programma degli eventi nel weekend post Ferragosto

Il programma di Santa Marinella Estate Cultura continua a regalare emozioni! Dopo il successo della prima edizione del festival Jazz & Soul, l’appuntamento di sabato 18 agosto alle ore 21:00 al Green Park sarà dedicato ai più giovani con la serata Mykonos Night, curata da MadMusicLove. Si preannuncia una notte indimenticabile con il ritorno del DJ Set di Garbex e i concerti live delle band Kyber e June, che lo scorso anno hanno già fatto ballare tutti. Preparatevi a una serata di musica e divertimento sotto le stelle!

Presentazione del libro “Cammini. I viaggi dell’altrove”

Per chi preferisce un sabato sera più tranquillo, alla Casina Trincia alle ore 21:00 si terrà la presentazione del libro “Cammini. I viaggi dell’altrove” di Lucilla Rami, nota antropologa. Un’opportunità unica per viaggiare virtualmente da una sponda all’altra del Mediterraneo attraverso i racconti e le esperienze dell’autrice. Giovanna Caratelli, delegata alla biblioteca, e l’archeologa Angela Ferroni dialogheranno con Lucilla Rami, arricchendo la serata con spunti interessanti e videoproiezioni che accompagneranno la presentazione.

Estate solidale al Parco Martiri delle Foibe

Il Parco Martiri delle Foibe continua a essere il cuore pulsante delle attività estive con il cartellone di Estate Solidale. Ogni sera, grandi e piccini possono godersi iniziative e spettacoli di successo. Questo venerdì sera alle 21:30, non perdete il concerto della band Sesta Nota, che proporrà un vasto repertorio di brani blues, Rhythm ’n Blues, Soul e Rock’n’Roll, ispirati a icone come The Blues Brothers, James Brown, Chicago, Ray Charles, e Wilson Pickett. Sabato alle 21:30 sarà invece la volta dello spettacolo musicale “Italian Young Edition” con Aurora Blasi. La domenica sera sarà interamente dedicata ai più piccoli, con il concerto di cover Disney di Ilaria e l’animazione con le principesse e altri personaggi, un appuntamento magico che incanterà bambini e famiglie. Da non perdere!