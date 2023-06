Santa Marinella, l’ancora lignea del Lido di Tarquinia sarà ospitata nel Museo del Mare e della Navigazione

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

“Finalmente dopo oltre trent’anni dal ritrovamento e dieci dal restauro, abbiamo l’onore di esporre presso il Castello di Santa Severa, ovvero nella sala VII del Museo del Mare e della Navigazione Antica, un’ancora lignea di epoca romana ritrovata integra davanti al Lido di Tarquinia” ha annunciato questa mattina il sindaco Pietro Tidei presente alla conferenza per la presentazione dell’eccezionale reperto del mare nostrum che si è tenuta nel maniero baciato dal mare. “Siamo onorati di poter ospitare sul nostro territorio un reperto storico così importante, ritrovato sulla costa di Tarquinia e che sarà esposto al pubblico proprio nel nostro Museo del Mare e della Navigazione Antica – ha affermato il sindaco Tidei – Un reperto di straordinario valore archeologico, così prezioso per la conoscenza della struttura e dei sistemi di lavorazione e assemblaggio delle ancore antiche. Oggi è una giornata molto importante e voglio ringraziare chi continua ad arricchire il nostro territorio permettendo al comune di Santa Marinella di poter disporre al pubblico un preziosissimo reperto storico ed archeologico, ospitato in questo grande contenitore culturale che è di per sé Il Castello di Santa Severa, divenuto ormai internazionale, raggiunto ogni anno da turisti, croceristi e appassionati di storia, arte e cultura. Dopo un attento intervento di restauro, l’ancora lignea, ricostruita in frammenti perfettamente assemblabili, sembrerebbe essere stata realizzata in quercia, lunga 2,60m con una larghezza massima di 1,30 m alla punta delle marre. In particolare voglio ringraziare il Direttore del Polo Museale Civico di Santa Marinella Dott. Flavio Enei, la Sovrintendente archeologica marittima Barbara Barbaro, il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, il presidente Gatc Paolo Marini e tutti coloro che ogni giorno si impegnano con sacrificio e costanza nel riportare alla luce le bellezze del patrimonio archeologico e naturalistico della nostra Città”.