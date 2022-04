Santa Marinella, Tidei: “Iniziati i lavori di rimessa a nuovo sul Lungomare Pyrgi di Santa Severa”

Riceviamo dal sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, e pubblichiamo

Sono iniziati ieri mattina i lavori di pulizia e rimessa a nuovo delle panchine sul Lungomare Pyrgi di Santa Severa. Dopo l’edilizia scolastica è la volta del decoro urbano. La Città con costanza e determinazione sta rinascendo e noi puntiamo a far tornare in vita tutto quello che fino ad oggi si trova in uno stato di totale abbandono.

Questa mattina sono state difatti sistemate le panchine in legno, ormai vecchie e danneggiate dalla salsedine, poi scartavetrate e riportate a nuovo. Anche le erbacce sono state rimosse lungo il tratto.

Vogliamo far rivivere tutto ciò che è stato lasciato morire negli anni, così come è accaduto con le scuole e gli impianti sportivi. E pensare anche al Lungomare di Santa Severa, in vista dell’estate 2022. Appena approvato il conto consultivo avremo la possibilità di ridare alla città il decoro che merita, utilizzando nel corso dell’anno circa 100 mila euro. Un intervento molto importante che sarà portato a compimento entro Pasqua.