Santa Severa, gli appuntamenti al Castello sino al 14 agosto

Riceviamo e pubblichiamo

Continuano gli appuntamenti di agosto di “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, tra musica, teatro, sport e appuntamenti a contatto con la natura, per tutti, grandi e più piccoli.

Si prevedono risate e canzoni martedì 9 agosto con Ruggero de I Timidi, che porta in scena il musical balneare Sole Cuore Hangover. Sul palco, assieme al cantante più timido d’Italia, l’eleganza classica del Maestro Ivo, tenore lirico di scuola genovese, e la sfrontatezza della soubrette Fabiana Incoronata Bisceglia che dopo la terza birra col limone si trasforma in Faby Q, reginetta delle canzoni estive. Uno show divertente, colorato, a tratti irriverente, che contiene tracce di ukulele e reggaeton con un tocco vintage.

La magica notte di San Lorenzo sarà illuminata dal Gran Galà dell’Opera Lirica con il concerto E lucevan le stelle dell’Orchestra Sinfonica Cantieri d’Arte, diretta dal Maestro Stefano Giaroli. In scena il soprano Marta Mari, il mezzosoprano Marina Ogii, tenore Alessandro Fantoni e il baritono William Allione.

Giovedì 11 agosto è in scena Pierluca Mariti aka @Piuttosto_che con Ho fatto il classico, spettacolo di letture ironiche e dissacranti dei grandi classici dei programmi scolastici italiani, affrontati con il desiderio di ridere del presente attraverso le parole del passato. Astro in ascesa della comicità via social, il suo profilo Instagram indaga e riflette con ironia sui cambiamenti sociali, tra rubriche di ricette finite male e poste del cuore che non risolvono problemi.

Si prosegue con la comicità di Maurizio Battista, in scena venerdì 12 agosto con lo spettacolo Tutti contro tutti Summer Edition’22, show molto amato che sta girando per l’Italia dal 2021. Con la sua indiscutibile capacità di far ridere, Battista coinvolge il pubblico, porta avanti con il suo stile un’analisi sociale raccontando di social e aggregazione, vita frenetica fuori giri e quotidianità, tentando di rispondere alla spinosa domanda: è proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti?

Domenica 14 agosto il folk-rock in chiave romanesca dell’Orchestraccia chiude il weekend e farà cantare, ballare, ridere, riflettere e commuovere. Il progetto musicale nato nel 2011 unisce attori e musicisti alla ricerca di una forma innovativa di spettacolo, ispirato alla tradizione romanesca e capace di unire musica e teatro. Reinterpretato e reinventato, il repertorio degli autori romani dell’Ottocento e del Novecento si presenta così con una nuova veste.

Da questa settimana, inoltre, è nuovamente disponibile il tour virtuale dall’antico porto etrusco al santuario di Pyrgi nella sala al piano terra, con due postazioni dotate di visori dove provare un’esperienza di realtà virtuale accompagnati dalla voce narrante di Mario Tozzi, noto geologo e divulgatore scientifico. L’esperienza è inclusa nel biglietto di ingresso ai Musei.

Il visitatore, durante questo viaggio, salirà a bordo di una nave fenicia, andrà alla scoperta dei templi nell’antica area di Pyrgi. La città era uno dei porti di Caere (l’antica Cerveteri) e tra il VI ed il IV secolo a.C. rappresentava uno dei più importanti scali commerciali del bacino del Mediterraneo e possedeva almeno due santuari di rilevanza internazionale: un tempio della fine del VI secolo a.C. dedicato a Uni/Astarte (denominato Tempio B nell’area di scavi) e un tempio della prima metà del V secolo a.C. dedicato a Thesan/Leucotea (Tempio A), oltre alle famose “lamine d’oro” rinvenute l’8 luglio 1964 durante una campagna di scavo diretta da Massimo Pallottino presso Santa Severa.

Tanti sono anche gli appuntamenti per grandi e bambini legati alla natura e allo sport, che si svolgono su diverse fasce orarie e su prenotazione. Tutte le informazioni sui contenuti, gli orari e la modalità di prenotazione sono consultabili sul sito www.castellodisantasevera.it

Oltre 180 eventi tra concerti, teatro, comedy, ma anche sport con il Villaggio dello Sport, a cura del Coni istruttori qualificati delle Federazioni sportive e delle associazioni sportive del territorio, offrono l’opportunità di praticare e sperimentare diversi sport all’insegna del divertimento e del benessere. Protagonisti del weekend sono due discipline che negli ultimi anni hanno contribuito ad arricchire il medagliere olimpico e internazionale italiano, ovvero la scherma e il tiro a segno, entrambe praticabili da persone di qualsiasi età. A queste si aggiungono sup, surf, yoga, hockey su prato, pallavolo, calcio e tennis tavolo. ma non finisce qui, laboratori per grandi e bambini, escursioni naturalistiche, archeotrekking, grazie a Parchilazio. E ancora, una mostra sui fumetti di Pat Carra, conferenze, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio, degustazioni e molto altro per animare l’estate dell’antico maniero, straordinario patrimonio artistico, storico e archeologico affacciato sul mare. Un luogo magico che affonda le sue radici nella storia, a partire dalle sue fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi. Si preannuncia un’estate piena di appuntamenti, dunque, in un luogo straordinario, inserito nei circuiti turistici mondiali per la sua bellezza e particolarità; imperdibile la struttura principale del castello, il borgo medioevale annesso, i Musei del Mare e della Navigazione antica e del Castello, oltre all’Ostello aperto tutto l’anno. I ragazzi della community LAZIO YOUth CARD, inoltre, potranno usufruire di tanti vantaggi e sconti da scoprire nel corso dell’estate direttamente sull’App LYC.