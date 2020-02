“Sant’Antonio da Padova e la tradizione Sorianese”: oggi a Soriano la presentazione dell’iniziativa

Riceviamo e pubblichiamo

Un percorso religioso, storico e culturale per conoscere la figura di Sant’Antonio da Padova. È in programma per sabato 29 febbraio, alle ore 16, l’iniziativa “Sant’Antonio da Padova e la tradizione Sorianese”. L’evento è organizzato e promosso dai cittadini sorianesi che si sono attivati per riportare al suo antico splendore la chiesa di Sant’Antonio da Padova.

Una chiesa piccola ma ricca di fascino e di storia. La chiesa di Sant’Antonio da Padova, inserita nel suggestivo centro storico di Soriano nel Cimino, è un piccolo gioiello che risale alla metà del Seicento. Al termine dell’evento, in programma per sabato 29 febbraio, sarà avviata una raccolta fondi allo scopo di sostenere il necessario progetto di restauro e di rifacimento del tetto di questo antico luogo di culto.