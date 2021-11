“Se poi mi sbaglio?”: a PAGINEaCOLORI laboratorio didattico con l’illustratrice Roberta Angeletti

Riceviamo e pubblichiamo

“L’errore fa ridere, fa capire. L’errore ci fa vergognare o arrabbiare. Ma anche imparare, inventare e riflettere”. Il 14 novembre, alle ore 16,30, all’oratorio di Santa Croce, in via Giuseppe Garibaldi, nel centro storico di Tarquinia, si andrà a lezione per imparare a ridere e a crescere degli errori che si commettono, con l’illustratrice e direttrice di “PAGINEaCOLORI” Roberta Angeletti. ““Se poi mi sbaglio?” è il titolo del laboratorio didattico rivolto ai bambini tra i 7 e gli 11 anni. “Scarabocchi, cancellature, pasticci, schifezze e sbavature. Se ci sbaglia non lo si fa apposta, e proprio questo è il bello! – afferma Angeletti, nello spiegare le finalità del laboratorio –. Sarà un percorso divertente per incoraggiare, una volta tanto i bambini, a ridere dei propri errori e scoprirne subito dopo l’irresistibile fascino!”.

Per partecipare ai laboratori domenicali è indispensabile prenotarsi scrivendo a laboratoripagineacolori@gmail.com (vanno specificati il nome, il cognome e l’età e la data del laboratorio) e versando un contributo di 2 euro a bambino. Il festival “PAGINEaCOLORI” è organizzato con il sostegno della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia (Assessorato alla Cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”), della Fondazione Cariciv e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con l’associazione Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia, la Società Tarquiniense d’Arte e Storia e l’associazione Tra i Rami per l’Arte.