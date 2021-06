Sei camminatori tarquiniesi alla conquista della Francigena: a piedi da Acquapendente a Bagnoregio

(amv) Appassionati della Francigena, ancora una volta presenti i 7 sportivi tarquiniesi amanti della natura e dello sport. Dopo l’Ultramarathon Radicofani – Acquapendente di 32 Km, domenica è stata la volta dell’impegnativa Francigena Romea Marathon Acquapendente – Civita di Bagnoregio, camminata non competitiva ma impegnativa per un totale di 42,195 chilometri con ben 1900 partecipanti.

Claudio Cesarini, Pietro Biagiola, Attilio Boni, Stefania Biagiola, Mina Gioiosi, Elio Pace, Alessandra Biagiola, tra l’altro sponsorizzati da “Liberty run di Civitavecchia”. “Un’esperienza dura ma anche straordinaria, – riferisce Stefania Biagiola – i paesaggi fantastici che abbiamo visto ci hanno aiutato a non sentire la fatica”.

Un’organizzazione perfetta – riferisce Claudio Cesarini – con molti ristori . 42 km fatti con entusiasmo e con passo molto veloce, dettato da mesi di allenamento. Spero tanto che questa manifestazione possa ripetersi sul territorio di Tarquinia che, in termini di paesaggi è altrettanto suggestiva. Tutti possono fare questa esperienza, naturalmente ognuno con il proprio passo. Un’esperienza pazzesca”.

Attilio Boni: “Una grande festa, la prima manifestazione sportiva non agonistica di livello nazionale disputatasi nella nostra provincia – riferisce Boni – Tre percorsi, ma il classico sulla distanza della maratona 42,195 ha raccolto la maggiore affluenza. Organizzazione perfetta, percorso bellissimo con il lago di Bolsena sullo sfondo, tratti di single-trak molto impegnativi nei boschi di San Lorenzo Nuovo e Bolsena e per finire l’ascesa a Civita di Bagnoregio. Come tutte le prime volte hai dentro l’emozione di fare strade e percorsi nuovi, la vista di paesaggi mozzafiato e per gli agonisti anche la corsa contro il tempo, non c’è alcun premio solo la gioia di arrivare ma con il tempo migliore”.