Seminario a Tarquinia: a Semi di Pace si è parlato di José Martì, biodiversità e responsabilità ambientale

Il presidente dell’Associazione Semi di Pace di Tarquinia, il prof. Luca Bondi, ha inaugurato il seminario accogliendo i partecipanti con un approfondimento sulla figura e il pensiero di José Martì. Martì è stato presentato come un modello di impegno e lotta contro le ingiustizie, nonché un punto di riferimento per i valori fondamentali della pace e dell’amicizia tra i popoli. L’evento ha offerto un’opportunità significativa per riflettere su temi universali di attualità.

Gli esiti della conferenza internazionale e del focus sulla biodiversità

Il prof. Luca Bondi ha condiviso gli esiti della “V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO” tenutasi all’Avana nel gennaio 2023. Questa conferenza ha coinvolto 1.100 delegati provenienti da 88 paesi, affrontando temi cruciali come il rispetto per la Madre Terra, la cooperazione internazionale, la pace e la solidarietà. Successivamente, il prof. Giuseppe Nascetti ha guidato una riflessione approfondita sulla perdita della biodiversità, analizzando le sue cause legate ai cambiamenti ambientali e allo sviluppo umano.

Ibridazione e successi ecologici: un richiamo alla responsabilità ambientale

La giornata è culminata con l’approfondimento del prof. Nascetti sulla “Ibridazione e successi ecologici-evolutivi: dagli insetti all’uomo”. Questo segmento ha evidenziato come la diversità, attraverso l’ibridazione, possa portare a una nuova specie geneticamente più forte. Maria Elena Lacquaniti, coordinatrice nazionale della GLAM, ha concluso l’incontro con un appassionato invito alla responsabilità ambientale e alla critica costruttiva nei confronti delle posizioni governative. L’evento ha sottolineato l’importanza della formazione e della ricerca per formare cittadini responsabili e consapevoli.