Servizio Civile Universale, diciannove posti disponibili con Alicenova

Riceviamo e pubblichiamo

Sono 19 le posizioni di Servizio Civile Universale disponibili presso la cooperativa sociale Alicenova, gestite con il Consorzio Parsifal. L’esperienza è rivolta a giovani volontari tra i 18 e i 29 anni non compiuti, interessati a impegnarsi per un anno in un’esperienza altamente formativa e di grande valore etico, oltre che la possibilità di poter mettere alla prova le proprie capacità e favorire un primo approccio con il mondo del lavoro. Gli interessati possono candidarsi entro il 18 febbraio 2025 per progetti in diversi settori: dall’assistenza alle persone fragili (minori, disabili, anziani, migranti) all’educazione e promozione culturale, fino alla comunicazione sociale e all′agricoltura sociale.

I posti disponibili

I posti disponibili per le attività da realizzare presso le sedi della Cooperativa Sociale Alicenova sono: “Agrinclusion“: 1 posto Fattoria di Alice – Fattorie Solidali (Viterbo), 1 posto Fattoria Crocevia – Fattorie Solidali (Nepi), 2 posti Fattoria Sociale Ortostorto – Fattorie Solidali (Montalto di Castro); “Capacitare per credere“: 3 posti Centro socio-riabilitativo Formello (RM), 1 posto Centro Socio Riabilitativo Luigi Capotorti (Tarquinia), 1 posto Acquapendente, 1 posto Stay Fresco (Civitavecchia); “Come noi nessuno mai“: 1 posto Centro Aggregazione Giovanile ex Mattatoio di Riano (RM), 2 posti Centro Aggregazione Giovanile di Tarquinia; “Tutti per uno, accolti tutti!”: 1 posto Molti Volti SAI di Capena (RM), 3 posti Molti Volti Accoglienza Migranti – Alicenova (Viterbo); “Voci per il sociale“: 2 posti ufficio Tarquinia.



Tutti i progetti del Consorzio Parsifal prevedono inoltre una quota di posti riservati per giovani con minori opportunità (in difficoltà economiche o con disabilità). I candidati sono tenuti a controllare attentamente le specifiche relative a tale misura su ciascuna scheda progetto e, qualora volessero candidarsi per uno di quei posti, a produrre l′attestazione richiesta relativamente all′appartenenza alla categoria GMO esplicitata nel singolo progetto.

Come partecipare

Per conoscere come partecipare è necessario andare sulla home page del portale www.consorzioparsifal.it e, attraverso la sezione “Servizio Civile“, è possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e alla compilazione esclusivamente online dei moduli di domanda, che dovranno pervenire entro il 18 febbraio 2025 alle ore 14:00. Per la candidatura si richiede uno SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di 2° livello, tramite cui presentare la candidatura attraverso il portale del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale (https://domandaonline.serviziocivile.it).



Per ulteriori informazioni: Consorzio Parsifal 379.1594353 – 0775.835037 –serviziocivile@consorzioparsifal.it –www.consorzioparsifal.it – Cooperativa Sociale Alicenova: 0766.842752.

Informazioni riassuntive

Posti disponibili: 19 posizioni presso la Cooperativa Sociale Alicenova (settori: assistenza, educazione, comunicazione sociale, agricoltura sociale).

Scadenza domande: 18 febbraio 2025, ore 14:00.

Requisiti: Età 18-28 anni, SPID di 2° livello per la candidatura online.

Progetti principali: Agrinclusion, Capacitare per credere, Come noi nessuno mai, Tutti per uno, accolti tutti!, Voci per il sociale.

Info e candidatura: www.consorzioparsifal.it – serviziocivile@consorzioparsifal.it – 379 159 43 53.