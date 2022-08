Sfizi DiVini nelle serate tarquiniesi: dal 19 agosto torna lo street food di Pizza Point

La dolce frescura delle serate di fine estate, l’energia di un evento come il DiVino Etrusco, la magia del centro storico di Tarquinia che mostra la sua faccia più bella: le notti “divine” nella città etrusca sono ormai un’istituzione e con esse, oltre al vino, anche la libertà di togliersi qualche sfizio assaggiando lo street food proposto in ogni angolo del paese.

E se c’è un posto in cui prendere qualcosa da mangiare camminando è un vero e proprio must, quello è Pizza Point: un’attività che gli sfizi li toglie per natura e dalla nascita, figurarsi in un’occasione simile.

Iniziamo dalla domanda chiave: ci sarà il kebab per prepararsi alle degustazioni infinite del DiVino? Certo che sì! E sarà speciale come tutti quelli sfornati da Marisa, Marco, Andrea, Tania e tutto lo staff, pronto come sempre a fare gli straordinari per un’occasione così… straordinaria.

E non solo: per i più curiosi, ecco il kepplì! Un’invenzione che, da un paio d’anni, fa venire l’acquolina in bocca ai clienti mentre lo staff trova nuove migliorie: supplì il sapore esclusivo del kebab di Pizza Point, vero riferimento assoluto a Tarquinia.

Il tutto, assieme a un’offerta, al tavolo o da asporto, potenzialmente infinita, pizza, fritti, hot dog, crocchette, e sfizi di vario tipo accompagnati da ogni tipo di bibita. Per ogni informazione e per prenotare, Pizza Point, che è in via Umberto I, 20, è raggiungibile al numero 347 1891168.