Sicurezza, Montalto vince il bando e arrivano undici nuove telecamere: ecco dove saranno installate

Il Comune di Montalto di Castro è risultato vincitore del bando “Sicurezza in Comune”, pubblicato dalla Regione Lazio. Il progetto presentato dall’amministrazione guidata dal sindaco Emanuela Socciarelli è risultato idoneo ad un finanziamento di 20mila euro, con il quale saranno realizzati diversi interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza e controllo sul territorio.

“Si perfeziona la capacità di prevenire fenomeni pericolosi”

“Grazie all’ottimo lavoro degli uffici e di tutta la giunta – spiega il delegato alla Sicurezza e polizia Locale Decimo Rosi- il nostro Comune è riuscito a beneficiare di un importante contributo che migliorerà non solo la sicurezza generale ma perfezionerà anche la capacità di prevenzione di fenomeni potenzialmente pericolosi per la comunità. Nel dettaglio, con il finanziamento regionale doteremo 8 zone della città di 11 nuove telecamere di diversa tipologia, andando ad ampliare il sistema di videosorveglianza e controllo”.

Delle undici nuove telecamere, due saranno deputate al controllo delle targhe e due al controllo ambientale, mentre le restanti monitoreranno i contesti urbani.

La destinazione delle nuove telecamere

“Le 7 telecamere standard – prosegue Rosi- saranno installate in via Torre Marina, all’intersezione con il lungomare Harmine, in via Tre Cancelli, in strada della Macchia all’intersezione con strada delle Murelle, alla rotatoria di strada della Stazione, alla zona artigianale ed in via Aurelia Tarquinia. I due dispositivi dediti al controllo delle targhe, invece, saranno posizionati in strada della Macchia e al km 1800 di strada della Stazione. Infine, le due telecamere per il controllo ambientale verranno collocate in località Imposto e in strada Molletta, all’intersezione con via delle Azalee”.

“Riteniamo che questi undici interventi – conclude il consigliere – si riveleranno cruciali al fine di garantire un controllo capillare in alcuni dei punti nevralgici della città. Abbiamo cercato di potenziare il servizio di videosorveglianza non solo negli snodi viari del traffico urbano e nelle strade ad alto scorrimento, ma anche in contesti sensibili dal punto di vista ambientale ed in luoghi di forte attenzione sociale. Siamo convinti che quest’azione, strutturata su tutto il territorio comunale, migliorerà la qualità della vita di tutti i montaltesi e dei tanti turisti che scelgono le nostre località balneari nel periodo estivo”.