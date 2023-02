“Simposio”, alla Sala Sacchetti della Stas concerto di musica classica con degustazione

Riceviamo e pubblichiamo

La Sala Sacchetti della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) teatro per un inedito concerto di musica classica con degustazione. Al civico 4 di via dell’Archetto, nel cuore del centro storico della città etrusca, domenica 19 febbraio dalle ore 17,30, andrà in scena “Simposio”, con l’esibizione della Romae Philharmonia Orchestra della Società Filarmonica Dioniso e un momento dedicato alla presentazione e all’assaggio di un vino della cantina tarquiniese Muscari Tomajoli. “La formula originale del simposio, ispirata alla seconda parte del banchetto greco e romano, destinato alla degustazione dei vini prescritti dal simposiarca, al canto o alla recita dei carmi conviviali, prevedeva l’alternarsi di momenti musicali e degustativi – spiega il direttore della Romae Philharmonia Orchestra e sommelier Lorenzo Di Giosaffatte -. Sarà quindi un pomeriggio dove musica e vino si racconteranno vicendevolmente e daranno la possibilità di conoscere un luogo suggestivo e ricco di storia”. “Grazie all’idea originale che è alla base dell’evento, né un semplice concerto, né una degustazione, vivremo un viaggio in cui musica e vino si fondono per una bellissima esperienza artistica ed enogastronomica – afferma la presidente della Stas Alessandra Sileoni -. La Sala Sacchetti è così pronta a ospitare un altro appuntamento di alto profilo artistico, che porterà in scena anche l’eccellenza della cantina locale Muscari Tomajoli”. Il concerto si articolerà in due tempi: nel primo saranno proposti “Divertimento per archi in re maggiore K136” e “Divertimento per archi in sib maggiore K137” di Wolfgang Amadeus Mozart; nel secondo un concerto originale per orchestra da camera e chitarra del compositore Fabio Renato d’Ettorre in prima assoluta, con la partecipazione di un solista d’eccezione: Gian Marco Ciampa, uno dei chitarristi classici più richiesti del momento. A seguire, la delegazione dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais) di Fiumicino curerà ogni aspetto della degustazione del vino Pantaleone, che si ottiene dalla raccolta manuale alla fine di settembre dei migliori grappoli di Petit Verdot. Tutte le informazioni su prenotazioni e costi sono disponibili sul sito www.societafilarmonicadioniso.it.