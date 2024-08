Skylab Studios taglia il traguardo dei 21 patrimoni UNESCO innovativi

Riceviamo e pubblichiamo

Skylab Studios, agenzia specializzata in visual marketing interattivo da oltre 25 anni, taglia un importante traguardo: la digitalizzazione e innovazione di ben 21 siti proclamati patrimonio UNESCO. L’azienda, che ha maturato un’esperienza che abbraccia il settore culturale, turistico ed enogastronomico, è stata la prima a realizzare una segnaletica turistica interattiva accessibile, in grado di raggiungere un pubblico molto eterogeneo e di abbattere così le principali barriere poste alle disabilità visibili e non visibili. Con una expertise che la consolida tra i leader in Italia nella produzione di Qr Code, Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, Skylab Studios raggiunge questo importante traguardo grazie ad un recente riconoscimento per l’Italia, ovvero la proclamazione a Patrimonio Mondiale dell’Umanità della Via Appia.

Il sito UNESCO, che diviene così il 60° nella meravigliosa lista dei patrimoni italiani, consacra l’Italia sempre di più in cima alla classifica dei Paesi con il maggior numero di bellezze al mondo, seguita da Cina, Germania e Francia. La Via Appia è il simbolo della comunicazione per eccellenza, nonché testimonianza eccezionale di una tradizione culturale e di una civiltà, quella romana, in grado di realizzare un modello preciso di viabilità che contribuì alla diffusione della civiltà urbana e alla omologazione culturale del mondo romano.

Costruita dal console Appio Claudio nel 312 a.C. per collegare Roma a Capua, e successivamente a Brindisi, la Regina Viarum, viene così inglobata all’interno di un sito che non comprende solo il tracciato stradale ma l’insieme del patrimonio ad essa collegato, fatto di opere ingegneristiche, monumenti, epigrafi e tutto quello che ha concorso nel tempo a fare di questa strada un crocevia di culture millenarie.

Per Skylab Studios, già realizzatrice di un progetto monumentale che ha coinvolto l’intera città di Roma con i suoi 22 rioni e 35 quartieri, è fonte di estremo orgoglio apprendere dell’inserimento della Via Appia nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Dopo la realizzazione di progetti innovativi per Patrimoni UNESCO di alto valore culturale come Milano, Genova, Siena, Tarquinia, Assisi, e molti altri già realizzati, mentre alcuni ancora in fase di progettazione, l’azienda ha avuto il privilegio di contribuire all’innovazione di alcuni straordinari luoghi della Capitale intimamente legati alla Regina Viarum, creando una rete di itinerari che ingloba innumerevoli siti, a partire dal meraviglioso Parco Regionale dell’Appia Antica, immensa area naturalistica di interesse archeologico lungo la quale si ergono monumenti di enorme valore come le Catacombe di San Sebastiano, passando poi per il Museo delle Mura fino alla Villa di Massenzio.

Inoltre, a Skylab Studios va il merito di aver realizzato anche un progetto dedicato alla cittadina di Minturno, creato in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Frosinone e Latina. Ed è proprio qui che sorge infatti, uno dei rari tratti originali della Via Appia a ridosso del Passo del Garigliano, che per secoli, fu la principale via di comunicazione verso l’interno e la costa, e dove i Romani fondarono, nel III secolo a.C. la colonia di Minturnae, punto di intersezione tra il fiume e la Via Appia stessa.

La storia millenaria di questo sito, lo ha reso protagonista anche degli eventi bellici recenti, quando durante la Seconda Guerra Mondiale, tracciava una parte della Linea Gustav nello scenario degli scontri tra Tedeschi e Alleati.

“Un sogno che diventa realtà – dice Leonardo Tosoni di Skylab Studios – quando abbiamo aperto Skylab Studios l’obiettivo era quello di riuscire a dare voce e accessibilità allo straordinario patrimonio culturale italiano, ma mai ci saremmo immaginati di poter annoverare tra i nostri progetti così tanti patrimoni mondiali UNESCO. Un numero che aumenterà considerevolmente grazie a tutta una serie di contratti, gare vinte e progetti innovativi che nei prossimi 8 mesi vedranno la luce e che proietteranno Skylab Studios tra le realtà più scelte e richieste del panorama artistico e culturale italiano.”

Ma la sfida è ancora aperta e la lista non si ferma qui! L’obiettivo è infatti quello di arrivare a quota 30 Patrimoni UNESCO entro la prima metà del 2025, i quali, attraverso le soluzioni innovative di Skylab Studios, apriranno le porte dell’Italia al turismo del futuro.