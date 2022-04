Soriano nel Cimino, aperto il concorso artistico per il Palio delle Contrade 2022￼

Riceviamo e pubblichiamo

L’Ente Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino, presieduto da Antonio Tempesta, e l’associazione Pro Soriano (Pro Loco), con il patrocinio del Comune di Soriano nel Cimino, hanno aperto il concorso artistico per la realizzazione del Palio delle Contrade 2022.

Si tratta del drappo che sarà consegnato come trofeo alla contrada vincitrice della giostra degli anelli, inserita all’interno della Sagra delle Castagne, la grande manifestazione storico-rievocativa di cui il prossimo autunno, dal 30 settembre al 16 ottobre, si terrà la cinquantacinquesima edizione. Il Palio, salvo variazioni, è previsto per il 2 ottobre. L’Ente sta già lavorando al programma, in cui si spera che tutto possa tornare alla normalità come prima della pandemia, e sta studiando interessanti novità per rendere la festa sempre più attrattiva.

Il bando per il Palio delle Contrade richiede ai partecipanti di interpretare liberamente un tema celebrativo riferito a storia, tradizione, folklore della città di Soriano nel Cimino e all’evento specifico della giostra. L’iscrizione è gratuita e il concorso è aperto ad artisti italiani e stranieri che abbiano almeno 16 anni di età (i minorenni dovranno presentare apposita dichiarazione firmata da almeno uno dei genitori o esercenti la patria potestà).

Per il vincitore è prevista una somma in denaro di 1000 euro. La domanda di iscrizione e gli altri allegati devono essere inviati o consegnati a mano, unitamente al drappo del Palio e nello stesso plico, entro e non oltre il 5 agosto 2022 al seguente indirizzo: Ente Sagra delle Castagne c/o Pro Loco di Soriano nel Cimino – Via della Rocca 5/7 – 01038 Soriano nel Cimino – Viterbo – Italia. Il regolamento completo e i moduli sono disponibili sul sito ufficiale della Sagra delle Castagne www.sagradellecastagne.com.