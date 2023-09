Soriano nel Cimino, la Sagra delle Castagne si apre con il weekend del Palio

Riceviamo e pubblichiamo

Con la presentazione di venerdì 29 settembre 2023 alle ore 11.00 in sala consiliare prende il via la Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino (VT), cinquantaseiesima edizione, in programma fino al 15 ottobre (tre fine settimana) e organizzata dall’Ente Sagra delle Castagne, presieduto da Antonio Tempesta, in stretta collaborazione con il Comune e con varie realtà locali. Una grande manifestazione storico-rievocativa con spettacoli e allestimenti di elevata qualità e in grado di attirare attenzione e turisti da tutta Italia e oltre, grazie a un incessante lavoro di promozione portato avanti nel corso degli anni.

Nell’incontro di venerdì mattina si presentano vari progetti e il libro “Fidelitas. La rievocazione storica della Sagra delle Castagne” a cura dell’Ente Sagra. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, presso la Biblioteca Comunale in Via Roma 12 è in programma il convegno “Paesaggi Cimini. Trasformazioni del territorio tra età romana e medioevo”, relatori Eleonora Storri e Giancarlo Pastura. Alle 21.30, in Piazza Vittorio Emanuele II, la cerimonia ufficiale di apertura della Sagra e il rituale della Benedizione degli Arcieri e dei Cavalieri, con offerta di ceri e doni alla Chiesa (ingresso 3 euro).

Sabato 30 settembre, alle 10.30, gli incontri culturali proseguono in sala consiliare con l’astrofisico Paolo Colona, direttore dell’Accademia delle Stelle e membro della Società Italiana di Archeoastronomia per l’incontro dal titolo “Il cielo degli Orsini: stelle e pianeti sopra Soriano al tempo di Niccolò III”, mentre alle 18.00 è ospite l’autore di romanzi storici Giovanni Melappioni in “Tra storia e fantasy”.

In avvicinamento al Palio di domenica, sempre sabato alle 15.00 in Piazza Vittorio Emanuele si esibiscono i Giovani Focolieri e Musici della Contrada San Giorgio e i Giovani Spadaccini del Rione Rocca. A seguire, alle 19.00, in Largo Augusto Barzellotti “1973: come tutto ebbe inizio”, evento che apre i festeggiamenti del 50° anno del Gruppo Storico Spadaccini. Alle 21.30 spazio agli spettacoli in Piazza Vittorio Emanuele II con il Gruppo Sbandieratori e Musici della Nobile Contrada Trinità (ingresso 6 euro).

Domenica 1 ottobre, culmine del primo weekend della Sagra delle Castagne, è il giorno del Palio delle Contrade. Aprono le danze alle ore 10.00 in Piazza Vittorio Emanuele II i Giovani Sbandieratori della Nobile Contrada Trinità e dei Giovani Musici della Contrada Papacqua. Alle 12 ecco la lettura del Bando di Sfida per le vie di Soriano, seguita alle 14.00 dall’assembramento in piazza e partenza del corteo per il “Campo de li Giochi” in località Giannotti. Qui alle 15.00 si disputa il Palio delle Contrade, composto dalla giostra degli anelli e dal torneo degli arcieri, tra Papacqua, Rocca, San Giorgio e Trinità. Alle 18.00 proclamazione del vincitore in Piazza Vittorio Emanuele II.

Sia sabato che domenica, a partire dalle ore 9.00, in Viale Vittorio Emanuele III e Piazzale Belvedere è allestito il mercatino “Le bancarelle di Soriano” con stand di artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage. Domenica alle 10.30 dall’Ufficio turistico in Piazza Vittorio Emanuele II partono le visite guidate in collaborazione con l’Associazione Terzo Millennio.

Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili su www.sagradellecastagne.com, dove inoltre si possono acquistare online i biglietti per gli eventi a pagamento.