Sport, l’Elba ospiterà a ottobre il Mondiale di Mountain bike

Riceviamo dalla Giunta regionale Toscana e pubblichiamo

“E’ con entusiasmo che annuncio lo svolgimento in Toscana, all’isola d’Elba, della prossima edizione Mondiale di Mountain bike. E’ un orgoglio toscano. Centinaia di atleti, in rappresentanza di decine di Paesi, si daranno battaglia sulle strade elbane. La Regione è al fianco degli organizzatori. Noi siamo per lo sport e siamo perché la Toscana sappia essere una vetrina importante per le eccellenze sportive e non solo”.

Con queste parole il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dato il via alla presentazione della Uci Mtb Marathon World Championship, il Mondiale di Mountain bike, che si svolgerà all’isola d’Elba il prossimo 2 ottobre. La manifestazione, incluse le cerimonie di apertura e chiusura e gli eventi collaterali, terrà alta l’attenzione sull’Elba dal 30 settembre al 3 ottobre prossimi.

“E’ entusiasmante, oltre che singolare, che questa edizione del Mondiale venga svolta in occasione del bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, che all’Elba legò indissolubilmente il suo nome”, ha aggiunto Giani.

La Uci Mtb Marathon World Championship vedrà in gara la disciplina XC Marathon ed assegnerà la maglia di campione del Mondo della categoria Open M/W. Il percorso misura 115 chilometri per 4500 metri di dislivello. Al via ci saranno circa trecento atleti provenienti da molte parti del Mondo, specialisti delle distanze Marathon ma anche specialisti della disciplina olimpica XCO, a cui il percorso per caratteristiche è particolarmente adatto, sia per tecnica che per salite corte e ripide. Il percorso si sviluppa sul promontorio del monte Calamita nella parte sud orientale dell’Elba nel territorio comunale di Capoliveri.

Alla conferenza stampa di presentazione, assieme al presidente Giani, hanno partecipato il consigliere regionale Marco Landi, portavoce dell’Opposizione, il sindaco di Capoliveri, Walter Montagna, in qualità sia di sindaco che di rappresentate del Gat, l’ente per la gestione associata per il turismo elbano, l’assessore alla Salute del Comune di Capoliveri, Enrico Castellacci, noto per essere stato il medico della Nazionale italiana di calcio con Marcello Lippi all’epoca in cui l’Italia vinse il Mondiale del 2006 in Germania, l’assessore allo Sport del medesimo Comune, Alessio Bellissimo, il presidente della Federazione ciclistica italiana, Cordiano Dagnoni, nonché il presidente del comitato organizzatore dell’evento, Maurizio Melis, che è anche presidente della Asd Capoliveri Bike Park.

Proprio Melis, parlando della manifestazione, ha evidenziato: “Sono orgoglioso ed onorato di rappresentare l’Asd Capoliveri Bike Park, un gruppo di persone ed amici che in un decennio ha inseguito un sogno, raggiunto grazie all’assegnazione della Uci Mtb Marathon World Championship. La nostra crescita fin dalla nostra costituzione è stata possibile grazie all’appoggio dell’Amministrazione comunale di Capoliveri, che ha saputo cogliere, nelle nostre idee, un’opportunità per la nascita di un nuovo indotto e flusso turistico sulla nostra isola, che oggi vanta migliaia di visitatori in molti periodi dell’anno in compagnia della propria Mtb. Il Mondiale sarà una gara molto tosta e tecnica di 115 chilometri con oltre 4500 metri di dislivello, un percorso duro caratterizzato da continui saliscendi, considerato che si svolgerà su un unico promontorio, quello del monte Calamita”.

Il sindaco capoliverese Montagna, intervenendo anche come esponente del Gat, ha evidenziato l’importanza che “ha questa manifestazione per l’Elba e in particolare per Capoliveri anche a livello turistico ed economico”, mentre l’assessore Castellacci, uomo di sport, ha messo in evidenza quanto sia importante che “Capoliveri sarà luogo di una competizione mondiale”. Il presidente federale Dagnoni, da parte sua, ha sottolineato che “il Mondiale sarà soprattutto un evento italiano” e che esso rappresenta “una vittoria non solo per il ciclismo ma in generale per lo sport nazionale”.

Ha concluso l’incontro con la stampa il portavoce dell’Opposizione, Landi, elbano di Capoliveri, il quale ha evidenziato “la grande opportunità che con questa manifestazione si apre per l’Elba e la Toscana”. A Landi è stato riconosciuto di essere uno degli artefici dell’assegnazione del Mondiale 2021 di Mtb all’isola d’Elba.