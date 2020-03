Stefani (FSI): “Invocare commissari significa mettere in quarantena la democrazia”

Riceviamo da Tommaso Stefani e pubblichiamo

Sulla pagina Facebook “Città di Tarquinia” il sindaco Alessandro Giulivi invoca i tecnici, il commissariamento del Governo, ci dice che altrimenti “moriremo tutti”. Il senso delle Istituzioni non esiste più.

Si può non essere d’accordo con le scelte governative o meno, ma invocare tecnici e commissari, vuol dire invocare la messa in quantantena della Democrazia. L’esperienza Monti è stata già dimenticata? I risultati non furono esattamente brillanti per il Paese e ancora ne scontiamo le conseguenze, soprattutto nella Santià Pubblica e proprio in questa emergenza i nodi ne vengono al pettine.

I politici devono rispondere delle scelte che prendono, i tecnici invece a chi rispondono? Parla forse il Sindaco degli stessi tecnici e tecnocrati che il suo partito, la Lega, afferma di combattere a Bruxelles? Salvini chiede la riapertura del Parlamento e Giulivi contestualmente chiede la sospensione della Democrazia costituzionale?

Poi messaggi da fine del mondo come “moriremo tutti” non portano nulla di buono, creano solo insicurezza e panico. E sappiamo dai numeri che oltretutto non è vero.

L’apprezzamento per come l’Amministrazione comunale si stia spendendo per fare il proprio dovere e sostenere la popolazione in questa drammatica situazione non può far ignorare come un simile attacco alle dinamiche democratiche in un momento così delicato, in cui occorre invece tenere i nervi ben saldi e infondere sicurezza alla Cittadinanza, sia pericolosissimo.

Tommaso Stefani

Fronte Sovranista Italiano per Riconquistare l’Italia – Sezione Tuscia