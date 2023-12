“Stendhal in bicicletta”: il 7 dicembre a Tarquinia con Manlio Pisu si parla di turismo sulle due ruote di una bici

https://unsplash.com/it/foto/persona-che-pedala-sulla-distanza-della-strada-con-la-montagna-durante-il-giorno-VfUN94cUy4o

Si chiama “Stendhal in bicicletta” l’opera che esplora il cicloturismo attraverso la storia, la natura e il gusto e che sarà protagonista, assieme al suo autore Manlio Pisu, dell’incontro programmato per il 7 dicembre alle ore 17 presso la biblioteca comunale di Tarquinia e dedicato a cittadini e appassionati delle due ruote.

Il libro invita a una riflessione sul piacere di viaggiare in bicicletta, enfatizzando la lentezza come chiave per godere appieno del viaggio e adottare un approccio turistico sostenibile. Durante l’incontro, Pisu condividerà esperienze legate all’antica via romana che collegava l’Argentario a Roma, affiancato da Ennio Soldini, esperto dell’Etruria Meridionale.

La presentazione, moderata da Stefano Tienforti, rappresenta un’occasione per esplorare il cicloturismo e per apprezzare la connessione tra movimento, cultura e storia locale. L’iniziativa, organizzata da Archeobike e Unione Nazionale Veterani Sportivi, è aperta a tutti ed è gratuita.

L’Associazione – che quest’anno, grazie ad un nuovo Direttivo, ha ritrovato le energie e la passione per trasmettere “cultura in maniera sportiva e sociale” – nel corso dell’anno, organizzerà pedalate e trekking attraverso secoli di storia lungo gli antichi sentieri etruschi, facendovi avventurare tra tombe, rovine e siti archeologici che raccontano storie millenarie. Sarà possibile sperimentare l’emozione di scoprire luoghi antichi che hanno plasmato la storia della Etruria. Non mancheranno le soste in compagnia per gustare le prelibatezze culinarie locali, scoprendo i sapori autentici e le tradizioni gastronomiche che rendono la Maremma unica.