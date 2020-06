SuperAbile no limits al Parco Avventura di Tarquinia

Riceviamo da SuperAbile Viterbo e pubblichiamo

SuperAbile No Limits al Parco avventura. Dopo lo stop forzato per il Coronavirus sono riprese le attività sul campo per l’associazione del Presidente Alfredo Boldorini. Sabato, nel suggestivo compresso sportivo in località Spinicci, i “SuperAbili” si sono dati appuntamento fuori ai cancelli di Riva dei Tarquini per cimentarsi con i tortuosi percorsi avventura, abbattendo così ulteriori barriere.

A rispondere all’appello, oltre ai viterbesi Lorenzo Costantini, Gianni Legni e Maurizio Mariani Marini – presente anche Marzia Viola con i figli – c’è stata anche Ambra Sabatini 18enne di Porto Ercole, amputata un anno fa a causa di un incidente stradale, i quali – accompagnati dal resto del gruppo – si sono cimentati, all’interno della vasta e suggestiva pineta-parco, con percorsi tanto impegnativi quanto emozionanti, scalando la torre o lanciandosi dall’altalena gigante più alta d’Italia.

L’occasione da un lato è stata propizia per gettare le basi per i prossimi appuntamenti estivi mentre dall’altro è servita per condividere ulteriori esperienze nella mission istituzionale dell’associazione.

“Dopo il fermo causato dalla pandemia – ha detto Alfredo Boldorini, presidente dell’associazione – è stato bellissimo ritrovarsi. Ci ha fatto molto piacere trascorrere un’intera giornata a contatto con la natura, fare il punto della situazione insieme ai membri dell’associazione, con i ragazzi che hanno dato una prova di coraggio e determinazione, superando nuovi limiti. E’ stata davvero una bella giornata ottimamente organizzata da Gianni Legni, con il supporto dal team di Flo Eichel”.

“I ragazzi sono stati bravissimi, si sono superati – ha puntualizzato Flo Eichel del Parco Avventura -. Ci hanno fatto davvero emozionare. Vederli arrampicarsi, impegnati nei percorsi, scalare la torre, sfidando nuovi limiti ci ha colpito. E’ stata una bell’esperienza che rifaremo sicuramente in estate, allargando i giochi e gli inviti, pensando a qualcosa di ancora più interessante”.