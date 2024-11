Tarkna dai due volti: sotto due a zero rimonta e torna con un pari da Acquapendente

Il Tarkna 2017 torna dalla trasferta sul campo della Virtus Acquapendente con un pareggio, 2-2, che sa di occasione mancata.

Nel primo tempo, la squadra di Bellucci, reduce da tre vittorie consecutive, fatica a trovare il ritmo e l’aggressività che l’avevano contraddistinta nelle scorse giornate. La Virtus ne approfitta, passando in vantaggio con Baba e raddoppiando grazie a Sarti tra il 20’ e il 40’. La gara sembra prendere una piega decisamente favorevole per i padroni di casa, ma un episodio cambia tutto: allo scadere del primo tempo, Mario Olivieri accorcia le distanze con un tiro da fuori che riaccende le speranze dei tarquiniesi.

Una ripresa di carattere per il Tarkna

Dagli spogliatoi i padroni di casa escono con uno spirito diverso e impiegano poco a completare la rimonta: il pari lo firma Barcaroli al 10’ della ripresa. Ci sarebbe tempo per il sorpasso, e non mancano nemmeno le occasioni, ma il 2 a 2 finale ricalca perfettamente l’andamento dei due tempi e lascia imbattuti i tarquiniesi che, domenica prossima, riceveranno in casa il Proceno.

Il tabellino

VIRTUS ACQUAPENDENTE – TARKNA 2017 2-2

Reti: 20′ pt Baba (VA), 40′ pt Sarti (VA), 46′ pt Olivieri M. (T), 10′ st Barcaroli (T)

VIRTUS ACQUAPENDENTE: Breccolotto, Zucca, Illiano, Uderzo, Sarti, Crisanti, Dorazio, Burchielli (dal 15’ st Nardini), Baba, Del Segato (dall’11’ st Madi), Sartucci (dal 25’ st Dembele). A disp: Giovannini, Lanzi, Marziali, Petrangeli, Breccola. All: Manucci

TARKNA 2017: Modesti, Brunori (dal 9’ st Ciurluini), Bellucci, De Angelis (dal 4’ st Olivieri G.), Felici, Velardo, Olivieri M. (dal 25’ st Battellocchi), Pilotti, Ardu, Barcaroli, Elisei. A disp: Tosini, Zacchei, Marzoletti, Raspini, Zedde, Tonicchi. All. Bellucci

Arbitro: Menicacci di Viterbo

Ammoniti: Dorazio, Burchielli, Del Segato (VA), Felici, Velardo, Barcaroli (T)