Tarquinia, 2020 ambizioso per i ciclisti del Tarkna Bici

Nella assemblea di fine anno del Tarkna Bici, dove si è brindato tutti insieme, si è anche programmata la stagione 2020, e si sono assegnate le nuove cariche sociali.

Visto che si era creata un po’ di stanchezza il presidente Lucio Buzzi ha deciso di passare le consegne, pertanto è di nuovo stato eletto presidente Fabrizio Leardini, il vice presidente è Maurizio Guidozzi, segretario Nicola Baracca, tesoriere economo Stefano Bondesan, consiglieri Virginio De Angelis, Lucio Buzzi, Giulio Conti.

Il programma 2020 è abbastanza ambizioso e stimolante soprattutto per i più giovani del gruppo: la prima uscita è prevista per il 5 aprile ed è quella sociale: una passeggiata di una sessantina di km tutti insieme con aperitivo finale. Il 19 aprile una cronometro individuale di 10 km dove ognuno può esprimere le proprie doti come vuole, il 17 maggio tutti a fare il giro del lago di Bolsena con partenza ed arrivo da Marta dove è previsto un aperitivo per tutti, il 14 giugno per molti del gruppo impegno inedito con la scalata del Terminillo, infine il 6 settembre ritorna la scalata del Monte Amiata: questo anno ognuno la affronterà secondo le proprie possibilità oltre la partenza tradizionale da Acquapendente sono infatti previste altre partenze da Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore oppure gli ultimi 5 km partendo dall’ultimo rifugio prima della vetta. Insomma una scalata aperta veramente a tutti.

Ultimo impegno ma deve essere un piacere, è la cena di fine anno come sempre nella prima settimana di dicembre. Sono aperte le iscrizioni per il 2020 presso la sede di via E. Berlinguer fino al 31 di marzo tutti i martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00.