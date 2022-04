“Tarquinia 2024”, dal 12 aprile apre il punto di ascolto dei consiglieri Catini e Centini

Riceviamo dai consiglieri comunali Arianna Centini e Manuel Catini e pubblichiamo

Dal 12 Aprile 2022 apre “Tarquinia 2024”. L’ufficio, nel cuore del centro storico di Tarquinia, in Via Umberto I n.19, sarà aperto tutti i martedì e i giovedì del mese dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Il punto di ascolto vuole essere la voce di tutti i cittadini. Un nuovo spazio attivo dove saremo tutti coinvolti con il solo desiderio di pensare al prossimo futuro della nostra Città con idee e progetti da condividere e realizzare. Tutti insieme scriveremo una nuova storia, dove ognuno farà ed avrà la sua parte, con la serenità ed il piacere di collaborare per Tarquinia oltre le nostre personali appartenenze politiche.

Noi per primi, come consiglieri comunali abbiamo il dovere di metterci al servizio della Città e dei cittadini. Lavorare uniti e insieme nella stessa direzione con la fierezza di provarci e con la consapevolezza che nessuna sfida davanti è impossibile. E soprattutto senza dimenticare tre parole fondamentali: ascolto, dialogo e concertazione. Partecipa anche tu, ti aspettiamo! Per info e contatti pagina Facebook “Tarquinia 2024” e mail tarquinia2024@gmail.com