Tarquinia, a Semi di Pace continua la raccolta di aiuti per le popolazioni dell’Ucraina

Continua a ritmo serrato la raccolta di viveri, medicinali, abbigliamento presso la Cittadella di Semi di Pace in una rete di aiuto che sta coinvolgendo decine di persone, scuole, e altre associazioni del territorio.

“Come tutti sapete la Romania è una nazione di passaggio per queste persone che scappano dall’Ucraina verso l’Europa Occidentale – ha spiegato Luca Bondi presidente di Semi di Pace – quindi vogliamo anche raggiungerli là con i nostri aiuti”.

“L’iniziativa “Cuori e Mani per l’Ucraina” – ha continuato Bondi – sta raccogliendo una generosità straordinaria e per questo motivo abbiamo urgente bisogno di una struttura da utilizzare come deposito organizzato. Gli spazi attualmente adoperati sono insufficienti. Ci appelliamo a quanti possono metterci a disposizione, gratuitamente, una

tensostruttura, un tendone, un container da posizionare nella nostra area della Cittadella. Vi chiediamo di aiutarci per poter continuare ad aiutare il popolo ucraino.

Oltre alla raccolta di generi di prima necessità ricordiamo anche gli altri due modi per poter partecipare a “Cuori e Mani per l’Ucraina”:

1) raccolta fondi da destinare:

a) alle comunità francescane presenti nel paese e già operative per accogliere famiglie, bambini ed anziani per i quali serviranno viveri e medicinali.

b) ai volontari dell’associazione semi di pace, in Romania, per gli interventi necessari a favore dei profughi che stanno arrivando nel paese.

Conto corrente Postale N. 11149010 – IBAN IT45P 07601 14500 0000 11149010

C/C bancario n° 20180 presso BCC ROMA – Ag. Tarquinia – IBAN IT78V 08327 73290 0000 000 20180

intestati a: Associazione Umanitaria Semi di Pace ODV

La Cittadella – Loc. Vigna del Piano, snc

01016 Tarquinia VT – C.F. 90030440565 – Causale: pro Ucraina

2) manifestazione di disponibilità, qualora servisse, per l’ospitalità di singoli o famiglie nella propria casa o in abitazioni libere

Per tutte le ulteriori informazioni rivolgersi a: emergenzaucraina@semidipace.org- segreteria@semidipace.org oppure telefono 0766 842709.