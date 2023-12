Tarquinia, aggiudicata la concessione per il Cinema Etrusco: il responso dell’avviso pubblico

Il Comune di Tarquinia, con una determinazione pubblicata lo scorso primo dicembre, ha provveduto formalmente ad “aggiudicare definitivamente la concessione di servizi per proiezioni cinematografiche e servizi complementari per anni 5 (cinque) con opzione di rinnovo per anni 3 (tre) al costituendo R.T.I fra la ditta Altri Sguardi Srls e l’associazione Racconti di Città”. Da capire i tempi tecnici e burocratici, ma a breve a Tarquinia dovrebbero riaprire le porte del cinema, ormai chiuse dal primo lockdown dell’inverno 2020, fatta salva un’ultima parentesi nel finale dell’estate successiva.

Si chiude così un percorso iniziato con l’acquisizione da parte del Comune della struttura, con delibera unanime del consiglio comunale, e proseguita con l’avviso pubblico diffuso nelle settimane scorse, cui hanno partecipato due realtà: oltre al raggruppamento temporaneo di imprese che si aggiudica la concessione, aveva partecipato anche la ditta individuale Cinema Excelsior.

Dalla lettura della determinazione, si evince anche che “il canone concessorio che sarà pagato dal concessionario al Comune di Tarquinia per i cinque anni di gestione, ammonta ad Euro 34.500,00 come da offerta economica di gara proposta dal costituendo R.T.I. primo classificato”.