Tarquinia, al Concerto di Natale “Suoni per il mondo” di Semi di Pace la Fanfara della Polizia di Stato e la Luce proveniente da Betlemme

Al Concerto di Natale “Suoni per il mondo” saranno presenti la Fanfara della Polizia di Stato e la Luce proveniente da Betlemme.

Il tradizionale Concerto di Natale di Semi di Pace, che quest’anno ha come titolo “Suoni per il Mondo”, vedrà l’esibizione della prestigiosa Fanfara della Polizia di Stato e si svolgerà Sabato 18 dicembre, nella splendida

cornice della Chiesa di San Francesco in Tarquinia, con inizio dalle ore 18.15 (ingresso a offerta libera – necessario green pass).

Con questo concerto l’Associazione desidera rivolgere a tutti gli auguri del Santo Natale e richiamare all’importanza della solidarietà, nei tempi difficili attuale. La serata quindi è dedicata ad una raccolta fondi per sostenere il Progetto Rondini: Centro di ascolto contro la violenza sulle donne, il bullismo e la dipendenza patologica dal gioco d’azzardo” da anni attivo presso il Centro.

Inoltre, nel pomeriggio di Sabato 18, alcuni volontari dell’Associazione andranno a Civitavecchia a prendere la Luce di Betlemme per poi portarla alla Chiesa di San Francesco per far sì che, al termine dell’evento, tutti quelli che vorranno, potranno accendere la propria lanterna (venire già muniti di candela da casa) alla Luce di

Betlemme che potrà rimanere accesa nelle case e in ogni luogo per invocare pace e benedizioni. L’Associazione ringrazia la Comunità Francescana dell’Immacolata per l’ospitalità.