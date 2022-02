Tarquinia, al via la prima edizione del Trofeo Lucio Loreti: in città quattro gare tra trail, running e OCR

Riceviamo e pubblichiamo

Una grande stagione di running e sport, quella che Tarquinia si prepara a vivere, con tante realtà del territorio che uniscono le forze in un circuito che porterà il nome di uno sportivo tarquiniese appassionato a cui tanti erano affezionati.

Nasce in questo 2022 di ritorno alle corse il Trofeo Lucio Loreti, un circuito di quattro appuntamenti agonistici che toccherà, da aprile a ottobre, tanti splendidi angoli del paesaggio di Tarquinia, attirando gli atleti con un’offerta sportiva curiosa e variegata.

Si parte, infatti, il 10 aprile con il Trail degli Etruschi, che porterà i runner tra i sentieri e la natura che circondava la città etrusca, partendo dalla Turchina e sfidando i saliscendi della campagna tarquiniese.

Il 23 luglio, invece, sfida ad alta velocità in pista, con un 3.000 metri sulle curve e i rettilinei del campo d’atletica Franco Guidozzi: un’occasione quasi inedita per i podisti per cimentarsi tra loro e con il cronometro su ritmi così veloci.

Il 18 settembre, dopo due anni di assenza forzata causa pandemia, torna la 10km del Mare, sul tradizionale percorso che attraversa l’oasi naturale delle Saline di Tarquinia per concludersi al Lido, sul lungomare.

Infine, il 16 ottobre, chiusura alla Roccaccia con l’Etruscan race OCR, una corsa ad ostacoli nella natura che spinge gli atleti a sfidare i propri limiti, nel più totale contatto con la natura e in uno straordinario clima di condivisione.

A ideare e organizzare il circuito e le singole gare sono varie realtà tarquiniesi che, a inizio stagione, hanno deciso di unire le forze per proporre un programma capace di stimolare l’interesse e la curiosità sportiva di molti, Etruschi Runners, Etruscan Castle, Amici della Corsa e Atletica ‘90, che hanno beneficiato della collaborazione tecnica e organizzativa della Polisportiva Montalto, del sostegno della UISP di Viterbo, della collaborazione tecnica di Sport Active e del patrocinio della Città di Tarquinia e dell’Università Agraria di Tarquinia.

Chiunque porterà a termine, nel corso della stagione, almeno 3 delle 4 gare in programma andrà in premiazione, con una classifica finale stilata sulle migliori tre prestazione complessive: un sistema di premiazione del tutto simile a quello del circuito Corrintuscia, in seno al quale il Trofeo Lucio Loreti è nato: proprio in occasione della presentazione ufficiale dell’edizione 19 del tradizionale circuito podistico, si è tenuto il battesimo della nuova kermesse tarquiniese. Per ogni informazione, si può scrivere a trofeolucioloreti@yahoo.com.