Tarquinia, al via la settimana delle albicocche

E’ iniziata ufficialmente la settimana delle albicocche: prosegue così il percorso tra i prodotti di stagione km 0 portato avanti dalla community di “Io Compro a Tarquinia”, che ormai ha superato i 1.800 aderenti e che ogni settimana vede molti tarquiniesi impegnati a cucinare piatti basati sui prodotti del territorio.Sino all’8 Luglio i tarquiniesi potranno cucinare un piatto a base di albicocche, fotografarlo e postarne la foto sul gruppo Facebook; il piatto che riceverà più like vedrà il suo autore essere incoronato virtualmente come il re o la regina delle albicocche tarquiniesi. Silvia Pinti, titolare della G&B Viaggi, ha già annunciato che omaggerà il re o la regina delle albicocche con un cofanetto Emozione3, “Soggiorno di Charme”, che darà diritto ad un soggiorno con un pernottamento e colazione per 2 persone a scelta tra 2.400 soluzioni. E dato che il re o la regina non potrà certo mettersi in viaggio senza essere al Top, Alessia e Azzurra del centro estetico La Dolce Vita si sono già proposte di offrire a chi sarà uno sconto eslcusivo su un trattamento viso o corpo a scelta.Questo fervore attorno all’iniziativa nelle settimane è cresciuto sempre di più; “Cucina Cornetano”, ideata da Laura Liguori e diretta da Flavia Bicchierini, Rosanna Moioli ed Alberto Tosoni, sta infatti vedendo anche un sempre maggiore coinvolgimento di tante attività locali delle categorie merceologiche più varie; alla base di tutto, la precisa volontà di diffondere la cultura del consumo di prodotti locali, sani, freschi e km 0, in un percorso di riscoperta dell’ortofrutta di Tarquinia che sta appassionando sempre più concittadini.