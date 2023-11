Tarquinia, Alessandra Beltrame protagonista nel primo incontro online di PAGINEaCOLORI

Nel contesto dell’edizione 18 di PAGINEaCOLORI, l’evento si apre con un incontro virtuale che avrà come ospite la scrittrice e giornalista Alessandra Beltrame. L’appuntamento, fissato per venerdì 1° dicembre alle 17, è rivolto a docenti, educatori, genitori e appassionati di letteratura.

I dettagli dell’evento

Alessandra Beltrame, curatrice del blog iocammino.org e autrice dei libri ‘Io cammino da sola’ e ‘Nati per camminare’ per Edicilo Editore, guiderà il pubblico attraverso il suo mondo fatto di sentieri, incontri e ricerca di senso della vita. Durante l’incontro, il cammino sarà esplorato come atto ineludibile dell’esistenza, assumendo ruoli diversi tra inviti, messaggi, denunce, atti di tenerezza e inni alla consapevolezza.

Come partecipare

La partecipazione è aperta a chiunque invii una email a cultura@tarquinia.net per ricevere il link di collegamento. L’evento, organizzato con il sostegno del Comune di Tarquinia e UniCoop Tirreno, gode della collaborazione di associazioni locali e istituzioni educative. Un’opportunità per esplorare il mondo di Alessandra Beltrame, figura rilevante nella letteratura contemporanea.