Tarquinia, alla sala Sacchetti l’incontro di geopolitica “Il ruolo della diplomazia di fronte alle sfide attuali”

Riceviamo e pubblichiamo

Il ruolo della diplomazia di fronte alle sfide attuali. È il tema dell’incontro che si terrà sabato 21 ottobre, alle 18, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia, nell’ambito della 13esima edizione del festival Cerealia, che quest’anno celebra la Repubblica di Slovenia, con un focus sul miglio. All’iniziativa, inserita nel ciclo di conversazioni italo-slovene, interverranno l’ambasciatore della Repubblica Slovena in Italia, Matjaž Longar, e Daniele Verga, già ambasciatore d’Italia in Slovenia, e vice presidente dell’Associazione nazionale diplomatici a riposo “Costantino Nigra” (ASSDIPLAR). L’evento, patrocinato dal Ministero della Cultura (MiC) è promosso dalla Società Tarquiniense d’Arte Storia (STAS), in collaborazione con l’associazione culturale La Lestra, la Omnia Tuscia e l’ambasciata di Roma della Repubblica di Slovenia. “Le guerre, le tensioni internazionali, la crisi climatica e quelle umanitarie – afferma la presidente della STAS Alessandra Sileoni – richiedono da una parte un “supplemento” di diplomazia e dall’altra l’individuazione delle strade diplomatiche da percorrere per fermare i conflitti o risolvere le tante questioni irrisolte e dagli esiti potenzialmente pericolosi”. Valore della terra e delle culture autoctone, celebrazione di usi e costumi antichi, interscambio culturale e intreccio tra ambiente, agricoltura, gastronomia, economia, commercio e dimensione sociale intrattenimento e attività culturali meeting point e B&B, sono le finalità di Cerealia, nel rispetto delle quali a, chiusura della serata, a ingresso libero, verrà proposta una degustazione di piatti tipici sloveni a cura dell’IIS “Alessandro Farnese” di Caprarola, sede di Montalto di Castro, accompagnati dai vini della Tenuta Sant’Isidoro, un’eccellenza di Tarquinia.