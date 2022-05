Tarquinia all’udienza del Papa: in Vaticano si celebra Santa Lucia Filippini a 350 anni dalla nascita

“Un pensiero rivolto a tutti voi che festeggiate Santa Lucia Filippini. Questa donna aveva un segreto: viveva con una costante fiducia in Dio, perché Lui – diceva – «non può lasciare di essermi padre». Portatelo nel cuore, questo pensiero. Tutto può venire meno, ma non la tenerezza di Dio. Ricordiamolo sempre, soprattutto nei momenti bui: Dio non ci abbandona mai, perché non può lasciare di esserci padre. Ripetiamo insieme: Dio non può lasciare di essermi padre”: con queste parole, ieri mattina, in udienza, Papa Francesco ha celebrato Santa Lucia Filippini in occasione del 350° anniversario della nascita.

Nell’Aula Paolo VI, al Vaticano, il Santo Padre ha parlato ai fedeli della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e della Diocesi di Viterbo in occasione del 350° anniversario della nascita di Santa Lucia Filippini, lanciando un messaggio di speranza ai fedeli: “Tutto può venire meno, ma non la tenerezza di Dio. Ricordiamolo sempre, soprattutto nei momenti bui: Dio non ci abbandona mai, perché non può lasciare di esserci padre. Ripetiamo insieme: Dio non può lasciare di essermi padre”. Numerosi i rappresentanti della città presenti in aula.