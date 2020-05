Tarquinia, ancora chiuse necropoli e museo dopo l’emergenza coronavirus

Il museo etrusco e la necropoli di Tarquinia non sono ancora visitabili a seguito dell’emergenza coronavirus, anche se le disposizioni governative lo consentirebbero – la data prevista in materia era il 18 maggio – e se in altre città sono già state predisposte le aperture dei luoghi di cultura.

Stando a quanto si apprende, anche le speranze di un’apertura nel weekend potrebbero essere deluse, con i cancelli che potrebbero a questo punto riaprire nella prima settimana di giugno, anche se secondo alcuni con ua disponibilità ridotta di sale e tombe visitabili.

Da segnalare come, dopo la fine del lockdown, già dal weekend scorso in città siano iniziati a tornare i visitatori, naturalmente anche per visitare i luoghi simbolo della civiltà etrusca, trovando però chiuso. E identica risposta potrebbero in tutta probabilità averla in questo fine settimana.