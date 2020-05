Tarquinia, annullato per domenica il mercato del Lido. E intanto è ufficiale lo spostamento al Peep di quello del mercoledì

Dopo l’annullamento del mercato del mercoledì a Tarquinia, arriva anche quello dell’appuntamento a Tarquinia Lido. Un’ordinanza sindacale pubblicata oggi in albo pretorio – la numero 18 del 22 maggio 2020 – dispone infatti “con decorrenza immediata e fino alla predisposizione degli adempimenti previsti dalla Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 … e comunque fino a giovedì 28 maggio 2020 compreso”, l’interdizione dell’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche relativo ai mercati settimanale e giornaliero del Lido di Tarquinia. Come specificato in premessa, l’atto riguarda i “due mercati stagionali, uno settimanale ed uno giornaliero, che hanno luogo in corrispondenza del periodo estivo di ogni anno”.

La decisione, come specificato nel dispositivo, si lega alle precauzioni di sicurezza conseguenti al pericolo di contagio da covid-19 e all’adozione di tutte le misure previste dalla Ordinanza Regionale del 16/05/2020 n. Z00041, che “prevede tempi non brevi, sia in termini di predisposizione degli accorgimenti tecnici, sia in termini di adozione di previsioni regolamentari”.

Intanto, con l’ordinanza numero 19, anch’essa alla data di oggi, arriva l’ufficialità anche dello spostamento del mercato del mercoledì in zona Peep, anticipata proprio dal provvedimento che ha disposto l’annullamento dell’appuntamento di mercoledì scorso.

La nuova location, “in forma sperimentale”, sarà “presso le aree pubbliche denominate Via Palmiro Togliatti e Via Ugo La Malfa”: a tal proposito, le premesse dell’atto ribadiscono come siano stati gli ambulanti stessi a chiedere uno spostamento unitario del mercato. La volontà dell’amministrazione del liberare piazza Matteotti, abbinata al mancato successo dell’ultima location provata – quella di piazza Tagete – ha fatto il resto.

Come specifica l’ordinanza, “l’accesso al mercato sarà consentito dal lato a monte del mercato, e dovrà essere rispettato un percorso all’ interno del mercato stesso in senso orario, con uscita dal lato valle”; una precauzione presumibilmente vincolata al periodo di emergenza covid. Martedì 26 maggio, alle 15, gli ambulanti saranno convocati in comune per la scelta dei posteggi.